“Mintió”: El video que probaría que Ricardo Peralta planeó el posicionamiento con Arath

La noche de este domingo 18 de agosto fue muy intensa para los integrantes del programa “La casa de los famosos México”, no solo porque uno de sus integrantes quedó eliminado, sino también la confrontación que protagonizaron el youtuber Ricardo Peralta y el actor Arath de la Torre, durante la dinámica del cara a cara, en la que los participantes nominan a otros para su eliminación.

Ricardo señaló a Arath y con esto vino su descargo, que muchos internautas repudiaron y terminó por costarle unos miles de seguidores al creador de contenido, pues comenzaron a bajar en su cuenta en Instagram. Pero, ¿qué le dijo a Arath, que enfureció a todo?, pues eso fue lo que argumentó: “Hace unas cuantas galas, me hiciste un comentario muy desatinado, me dijiste: ´Rick, quítate eso porque me incomoda verte así”.

Acotó: “Hoy vengo a aquí a explicarte un poco un concepto llamado ´expresión de género´, que va ligada a la orientación sexual; mi orientación es homosexual, y también va ligada a la identidad de género; mi identidad de género es género fluido, no binario, eso quiere decir ni mujer ni hombre (...) Yo sé que tal vez tú me puedas decir, o tal vez la gente en casa, que solamente te referías a que no te gustó mi ropa, no... Yo sé que no sólo te referías a eso, para mí es muy fuerte eso, es algo con lo que he luchado toda mi vida, lo que me pongo es porque me hace sentir vivo, arriba los jotos afeminados”, remató el influencer.

Pero, Arath pidió su derecho a réplica y fue muy contundente, al punto que recibió el respaldo no solo del público, sino también de la Asociación LGBT de México. De la Torre le respondió: “Creo que te estás equivocando, yo no tengo ningún problema de ningún sentido con nadie, tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto y es mi admiración más grande. Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas”, le enfatizó el también conductor de televisión.

Y continuó: “Mis respetos para tí siempre y toda tu comunidad (...) No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale, no juegues así, no juegues sucio. Yo siempre te he extendido mi mano. (...) No eres Wendy. Wendy Guevara es otra cosa. Búscate otra historia, porque esa ya se contó”, remató Arath.

¿Mintió Ricardo Peralta? Difunden el video del polémico momento

Peralta ya había indicado que le reclamaría a Arath por su presunto comentario. A sus compañeros de cuarto les manifestó la semana pasada: “Me agarró así (de los dos brazos) y me dijo: ‘Ricardo ya quítate eso que me incomoda verte’. (...) ¿Puedes imaginar lo que le voy a decir? (...) Tengo la explicación perfecta (de lo que) que le voy a decir y se va a cagar... y allá afuera lo van a entender, perfectamente”.

Sin embargo, los internautas se adelantaron a la gala de eliminación y el sábado 17 de agosto difundieron un video en el que se muestra el momento exacto cuando Arath se pronuncia sobre su ropa. A unos dos metros de Ricardo, Arath, con las manos dentro de los bolsillos de su pantalón le dice: “Ricardo ya quítate ese vestuario, por favor”, y luego se puso a conversar con otro integrante de la casa.