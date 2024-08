“La reina del minishort”: Andrea Legarreta tiene 3 tips para llevar esta prenda con elegancia a los 50

En un mundo donde los patrones de belleza y moda a menudo sugieren limitaciones según la edad, Andrea Legarreta ha quebrado los estándares con su elegancia atemporal. A sus 53 años, la presentadora mexicana ha logrado romper moldes y demostrar que los minishorts pueden ser una opción chic y sofisticada, incluso para las mujeres de su generación.

PUBLICIDAD

Aunque la famosa diseñadora Carolina Herrera ha comentado en el pasado sobre la idea de que ciertas prendas son más adecuadas para las mujeres jóvenes, la conductora de Hoy desafía esta percepción con su carisma y estilo único, siguiendo a la vez valiosos tips de moda.

¿Cómo llevar minishorts a los 50 años según Andrea Legarreta?

Equilibrar las proporciones

Uno de los secretos de Andrea Legarreta es elegir minishorts confeccionados en telas de alta calidad. Materiales como el lino, el algodón o mezclas con seda permiten que la prenda fluya con el cuerpo, evitando un aspecto rígido o vulgar. Asimismo, las combina con prendas más anchas si el short es ceñido y viceversa.

Esta elección no solo aporta comodidad, sino que también refuerza una imagen más sofisticada porque tenemos una estética refinada y donde se respetan las proporciones del cuerpo.

Combinar con prendas clásicas

Otro consejo de estilo que sigue la ex esposa de Erik Rubín es la combinación de minishorts con blusas o chaquetas estructuradas. Al optar por prendas con cortes más formales o detalles clásicos, como una camisa o una chaqueta cropped, logra equilibrar la frescura de los shorts con un toque de sobriedad. Esta estrategia es clave para evitar que el look se perciba más juvenil.

Accesorios

Andrea Legarreta también sabe que los accesorios son fundamentales para completar cualquier atuendo. Una buena elección de zapatos, como unos botines para no lucir tanta piel, puede transformar el look. Además, un bolso de calidad y joyas sutiles pueden elevar aún más la apariencia. La clave está en no saturar el conjunto, optando por piezas que resalten la personalidad y el estilo individual, sin restar protagonismo a la prenda principal.