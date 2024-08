Cómo fue la relación entre Belinda y José Ángel Bichir, el actor que la expuso con foto íntima en redes

La reciente controversia en torno a José Ángel Bichir y Belinda ha captado la atención del público y de los medios de comunicación y es que el actor mexicano generó revuelo al compartir una íntima fotografía de la cantante en la cama a través de sus redes sociales.

La publicación estuvo enmarcada en el cumpleaños 35 de la nacida en España días atrás. En la imagen, se puede ver a la artista en una postura despreocupada, sentada en una cama adornada con sábanas blancas, en lo que parece un recién despertar. Escogió la canción Fade Into You de Mazzy Star para acompañarla, despertando sorpresa y críticas por partes iguales.

Esta es la foto íntima que José Ángel Bichir difundió de Belinda (Imagen: Instagram @joseangelbichir)

¿Cómo fue la historia de amor entre Belinda y José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir conoció a Belinda durante las grabaciones de la telenovela infantil Aventuras en el tiempo, donde ambos tenían apenas 13 años. Recientemente se reencontraron en el set de Divina comida.

Cuando el hijo del actor, Odiseo Bichir, asistió a la alfombra roja de la presentación de la serie Mariachis, habló con la prensa sobre su presunta historia de amor con Belinda, afirmó que no podía dar más detalles porque se encontraba bajo un acuerdo de confidencialidad.

“Es muy triste porque no niegas algo que has vivido”, dijo en el pasado, haciendo referencia a que la intérprete de Luz sin gravedad omite este supuesto episodio de su vida, lo que ha llevado a que Bichir sea visto como un “mentiroso” buscando atención a expensas de la popularidad de Belinda.

Se sabe que José Ángel Bichir y Belinda se llevaron muy bien en el pasado, ya que incluso el actor salió en el videoclip de Amor Transgénico, que forma parte de su disco Dopamina.

”Nunca he negado, cuando me preguntan, sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz”, expresó el histrión. ”Pero tengo que respetar porque es una mujer y además porque hubo ese contrato, me gustaría revelar verdades, todos los detalle espero ha sido muy complicado porque yo la quiero”, expresó.