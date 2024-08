¿La quiere de regreso? Famoso ex de Belinda publica foto íntima y fans aseguran que aún no la supera

¿La quiere de regreso? Famoso ex de Belinda publica comprometedora foto y fans aseguran que aún no la supera

Belinda está enfocada en su nuevo tema, “La mala”, que se lanzó el mismo día de su cumpleaños, y ha generado expectativas en sus fans con el estreno del videoclip el próximo 23 de agosto, que ya es controversial. Pero, parece que no solo los fanáticos están pendientes de ella, sino también una de sus exparejas.

Este fin de semana, el actor José Ángel Bichir, de 36 años, usó sus redes sociales para demostrar que él y la cantante de 35 años sí tuvieron una relación amorosa de la que él no pudo hablar. Es por esto que los seguidores de la artista pop afirmaron en él aún no la supera y le piden que pase la página.

Bichir manifestó en una entrevista que ellos sí tuvieron un romance, sin embargo, firmó un contrato (se presume de confidencialidad) en el que se le prohibió hablar de ellos como pareja. “Nunca he negado, cuando me preguntan, sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz”, manifestó.

José Ángel Bichir y Belinda José Ángel Bichir publicó una imagen de Belinda en una cama y afirmó que "la privacidad no existe". (Instagram José Ángel Bichir)

Cuando lo indicó, pocos le creyeron, pero él decidió acabar con los señalamientos de “mentiroso”, y publicó en las Historias de Instagram una imagen de Belinda acostada en una cama, en una aparente habitación de hotel.

Esto enfureció a sus fanáticos, quienes se volcaron a internet para repudiar el hecho y le comentario en uno de sus publicaciones: “Tipejo”, “Veo que buscas publicidad a través de otros para darte a conocer, y qué lástima que te valgas de subir fotos o comentarios” y “Estás violando el derecho de la confidencialidad”. A esto último ´le respondió: “Lamento decirte que ya n existe la privacidad”.

Quién es José Ángel Bichir y cómo conoció a Belinda

Bichir es un actor mexicano, con 24 años de carrera artística. Su inclinación por el mundo artístico se debe a la influencia de su familia, ya que es el hijo del también actor Odiseo Bichir y sobrino de los actores Demian y Bruno Bichir.

Comenzó su carrera con el milenio, en dos películas, para luego participar en las series “Sexo y otros secretos”, “Los simuladores” y “Tiempo final”. Ha” participado en unas 14 producciones televisivas y unas 19 películas. Su más reciente trabajo fue en la novela “Vencer la culpa”, que se estrenó el año pasado, en la que interpretó Nicolás Alcaraz, un un hombre machista y flojo que está casado con ‘Tamara’ (Paulina Treviño), quien a su vez es hijo de ‘Amanda’ (María Sorté).

Él y Belinda se conocieron en el 2022,cuando participaron en el programa de HBO Max, “La divina comedia”, que reunía a cuatro celebridades en cuatro cenas preparadas por ellos mismos. La química entre ellos fue evidente.