“Ya ni la presume”: La foto de Piqué por la que dicen que “se apagó la llama” con Clara Chía

Durante el verano, las celebridades suelen derrochar lujo bajo el sol de las costas de Europa y Gerard Piqué y su novia, Clara Chía Martí, no son la excepción. Eso sí, la pareja que tiene ya más de dos años unida ha optado por un enfoque más reservado durante sus días de descanso en Grecia.

Así lo ha confirmado La Vanguardia, citado por People En Español, que reseñó que los dos tortolitos se hospedaron en el exclusivo resort Āmanzoe, situado en el Peloponeso, un destino tan privado que solo puede alcanzarse mediante helicóptero o vía acuática.

Está frente al Mar Egeo, ideal para aquellas personas que buscan un ambiente relajado y zen, por lo que fue perfecto para evitar que los paparazzi llegaran a molestarlos.

La foto de Piqué que ha levantado rumores de ‘crisis’ con Clara Chía

No obstante, fue el propio Piqué quien compartió en su cuenta de Instagram dos fotos de su escapada: una mostrando una piscina y otra en la que aparecen dos copas de vino disfrutando de un atardecer romántico, en la que no se ve rastro de su novia, pero da a entender que la están pasando de lo mejor juntos.

Piqué y Clara Chía dieron un vistazo de sus vacaciones en Grecia | (Instagram: @3gerardpique)

Esta última ha suscitado comentarios sobre la aparente falta de conexión entre ambos, contrastando con el espectacular paseo que disfrutaron en Croacia el año pasado, donde se dejaron ver más apasionados y felices, navegando en un magnífico yate.

La percepción del romance entre Piqué y Clara Chía ha comenzado a cambiar. Muchos observadores han notado un enfriamiento en su relación, preguntándose si realmente están en su mejor momento o si la llamativa complicidad que alguna vez mostraron ha comenzado a desvanecerse.

Sobre todo, porque no se les ve juntos públicamente desde junio y no la “presume” en redes sociales desde hace un año, son parte de las teorías de los internautas. “Que no se olvide Clara Chía que el puesto de la amante de Piqué quedó vacío”; “Ya no hay besos por la calle ni selfies... esto se apagó”; “Es la nueva Shakira”, dijeron.