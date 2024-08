¿Adiós Clara Chía? Por este detalle aseguran que Piqué “no supera” a Shakira

Han pasado dos años desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación tras poco más de una década juntos, teniendo dos hijos en común, que terminó en una mediática ruptura que terminó involucrando a las familias de ambos y una serie de canciones que fungieron como duras tiraderas al exfutbolista.

PUBLICIDAD

El dolor de su ruptura con Piqué y la infidelidad de la que habría sido víctima, donde Clara Chía Martí, una joven empleada de Kosmos que fue la tercera en discordia en su relación, terminaron por convertir a Shakira en un ícono de empoderamiento, dejando a su paso una de las frases más repetidas del año pasado: “las mujeres ya no lloran las mujeres facturan”.

Clara Chía y Gerard Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

De esta forma, Shakira retomó su carrera y volvió a consolidarse como uno de los íconos latinos de la música más destacados de los últimos tiempos, presentándose en importantes escenarios, mientras que algunos, recriminaban a Piqué por su decisión de dejar a una mujer que era un importante ídolo, cuyo talento era difícil de encontrar en otra persona.

Aseguran que Piqué no supera a Shakira por esta razón

Pero fueron las redes sociales las que terminaron delatando al futbolista, pues, dio paso al público para que se desataran diversas especulaciones en las que aseguraban que Piqué no podía superar a Shakira por una prueba que para algunos fue la prueba fehaciente de que “donde hubo fuego, cenizas quedan”.

Bien sabemos que lo que se sube en las redes sociales se queda para siempre e incluso sirven como un registro de los momentos que más atesoramos, y recientemente, Piqué fue descubierto por sus seguidores, pues hubo quienes se dieron a la tarea de mirar con lupa sus cuentas y se encontraron con un detalle que desató sospechas sobre si de verdad ya había superado su relación con la barranquillera.

Esta vez, señalaron a Piqué de “no superar” a Shakira debido a que ha conservado algunas fotografías que dejan como testigo que en su relación lo que imperaba era la familia, mostrando una fuerte conexión y apoyo que hubo entre ambos, reflejando el amor que alguna vez existió entre ambos antes de que se detonara una de las separaciones más mediáticas de los últimos años.

¿Por qué Shakira no borra las fotos que tiene con Piqué de sus redes sociales?

Muy pocos notaron que Piqué aún conservaba esas fotografías de Shakira y es que, de las únicas que los fans se habían dado cuenta, fueron de las que tenía la cantante barranquillera, pues ella, al igual que su expareja, tenía posiblemente todos sus recuerdos con el exfutbolista intactos en sus redes sociales, lo que levantó algunas sospechas de por qué había tomado esa decisión.

Aunque Shakira no ha revelado la razón exacta por la que mantiene sus fotografías con Piqué, fueron sus propios fans los que comentaron por qué había tomado esa decisión y llegaron a la conclusión de que se debía a que no borrarían parte de su pasado e historia que alguna vez los hizo felices: “No entiendo a quienes dicen que borre estas imágenes, es su pasado, una etapa de su vida y punto”, “¿Por qué no entienden que es parte de su historia?”, mencionaron los fans en redes sociales.