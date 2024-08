“Lo más bajo que pudo hacer”: La grosería de Mariana hacia Briggitte que aseguran será su condena de expulsión

En el popular reality show “La Casa de los Famosos”, el constante conflicto que hay entre Mariana Echeverría y Briggitte Bozzo ha puesto de relieve una problemática preocupante: la normalización de comportamientos tóxicos y situaciones de bullying dentro de este tipo de programas.

Desde que inició la emisión, internautas han señalado los comportamientos abusivos de Mariana hacia Briggitte, como el ponerle apodos referentes a su físico, criticar sus movimientos, callarla y hasta amenazarla. Esto ha hecho que en varias ocasiones pidan su expulsión, algo que hasta ahora no ha pasado.

La conductora se ha escudado con estar protegida debido a un supuesto contrato que aseguraría su permanencia en la casa. Eso sí, un reciente altercado con Briggitte sería “su condena”, según han señalado internautas.

Mariana Echeverría comete el peor acto de bullying contra Briggitte

Recientemente Echeverría fue captada por las cámaras 24/7 del programa peleando con Briggitte por un mango, presuntamente con la intención de picarlo para repartilo entre todos. La situación que podría parecer trivial en la superficie, revela una dinámica de poder y control que contribuye a un ambiente negativo y potencialmente dañino para todos los involucrados.

El episodio se centró en la insistencia de Mariana en que Briggitte entregara el mango que había guardado para sí misma, con motivo de su cumpleaños. Aunque la conductora insistió que su preocupación era la equidad en la distribución de los alimentos, la forma en que abordó la situación destapó su intención de someterla.

“Échalo porque tenemos que repartir la comida para todos… Briggitte, porfa… es que si empezamos a racionar va a ser un problema”, expresó Echeverría con firmeza. A lo que Bozzo respondió de manera directa: “Wey, yo ya había agarrado mi mango.”

La propia grafóloga, Maryfer Centeno, compartió un video analizando este comportamiento y señalándolo como “lo peor” que un ser humano puede hacer.

“Este es el rostro de Mariana Echeverría totalmente enojada, quitándole un mango a Briggitte. Es un rostro de ira pero también de desprecio. Yo entiendo que Mariana Echeverría es digna de respeto sin embargo, este tipo de acciones, limitar la comida, quitar la comida a alguien, que además se lo dice con un coraje y estira la mano, generalmente es una de las cosas más terribles que puede hacer una persona. Es una forma de ejercer poder, de demostrar dominio, de generar sumisión”, sentencia.

Y continúa: “Lo que está haciendo Mariana con esto es poner a Briggitte en un estado de alerta. El alimento es una necesidad básica y de esta forma está generando un dominio y con esto no solamente manipula sino también está buscando debilitar a Briggitte. No creo que no se de cuenta de lo que está haciendo, es verdaderamente lastimoso”.

La casa de los famosos Mariana Echeverría ha sido acusada de aumentar el nivel de bullying hacia Briggitte (TikTok)

Este tipo de confrontaciones, que son presentadas como parte de la “realidad” del programa, en realidad contribuyen a la construcción de una narrativa tóxica. En este caso, la dinámica entre Mariana y Briggitte refleja patrones de control y hostigamiento que se han vuelto cada vez más recurrentes.

La reacción de los otros habitantes de la casa, como Mario Bezzares, quien se ofreció a compartir su ración con Briggitte, es un indicio de que incluso dentro de este entorno de competencia, hay una percepción de injusticia y desbalance de poder.

El impacto de estas dinámicas no se limita a los participantes del programa. Al ser transmitidas a una audiencia masiva, estas situaciones contribuyen a la normalización del bullying y otros comportamientos tóxicos en la sociedad. Es preocupante que espectadores, especialmente los más jóvenes, puedan llegar a ver estas interacciones como un modelo aceptable de comportamiento, replicando en su vida diaria lo que ven en la pantalla.

Es necesario reflexionar sobre el tipo de contenido que consumimos y el impacto que tiene no solo en los participantes, sino también en la sociedad en general.