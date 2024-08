“Ya salió el peine”: Internautas encuentran la razón de raíz por la que Mariana no tolera a Briggitte

Mariana Echeverría sigue llenándose de comentarios negativos en redes sociales por su comportamiento con algunos de sus compañeros dentro de La Casa de los Famosos, en especial, con Briggitte Bozo, con quien ha enfrentado distintas peleas al punto de haberle negado la comida y hasta haberle deseado la muerte.

PUBLICIDAD

“¿A tus 22 años no sabes que eres alérgica? Por eso yo la quiero fuera... pero de este mundo”, llegó a mencionar Mariana sobre su compañera, causando gran indignación debido a que esta había sufrido una reacción alérgica a unos camarones preparados por la presentadora.

Este no ha sido el único episodio de odio que habría tenido con la actriz venezolana, por lo que muchos se preguntaban lasa razones que la llevaban a odiarla tanto y ha sido una usuaria en X la encargada de delatar el posible motivo.

La razón por la que Mariana Echeverría no estaría soportando a Briggitte Bozo

Mariana Echeverría ha sido acusada de hacer bullying dentro del reality situación que la ha llevado a ser una de más odiadas del momento y ha sido su comportamiento contra Briggitte el que mayor indignación ha causado, pues la acusan también de haberla sometido a una agresión psicológica con sus constantes ataques.

Es por eso que una internauta se encargó de mostrar un video en donde se revelaría la razón por la que la conductora no estaría soportando a Bozzo y todo sería por el acercamiento de su esposo a ella.

“Ya salió el peine del porqué Mariana no traga a Briggitte PORQUE SU ESPOSO LA SIGUE EN IG”, dijo junto a un video donde se puede ver a Mariana hablando sobre la advertencia que le dio su esposo Óscar Jiménez.

“No lo aguanto, no lo aguanto te lo juro por qué yo no entiendo, o sea, y veo que se restriega, pero bueno deja que me toque un pinche posicionamiento, deja que me salve y le voy a decir creo que en tu casa le gusta la atención… un día estás arriba y otro día estas abajo…. Le dije tus festejos de resfriada en la cara creo que son falta de humildad, no hombre me la voy a reventar porque ya… que me dijo mi esposo, me dijo vas a chocar un chingo con ella y desde el principio, nada más la dejamos crecer, o sea, no”, expresó.