Antes de casarse con Alba, ella fue la famosa novia de Chris Evans que criticaban por su físico: así luce hoy

Chris Evans es uno de los actores más exitosos y también de los que desata suspiros de Hollywood con su belleza y carisma.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ya está casado y es que el actor se casó el año pasado con la también actriz Alba Baptista, y se ha mostrado muy feliz y enamorado en redes.

Pero, antes de ella, el famoso tuvo una relación con una actriz que fue muy criticada por su físico y la llamaban “fea”.

Ella fue la famosa novia de Chris Evans que criticaban por su físico: así luce hoy´

Chris Evans tuvo una relación con la actriz Jenny Slate, quien era reconocida en la industria de la comedia y la televisión y por su paso en Saturday Night Live, House of Lies y Bored to Death.

Fue en el 2015 cuando los actores se conocieron en la película Gifted, un don excepcional y ambos quedaron flechados del otro.

Todo comenzó como una amistad, pero la química que había entre ellos era evidente, y fue el actor quien se animó a confesarle a Jenny sus sentimientos, dejándola sorprendida.

“Siendo sincera, no pensé que fuera su tipo. Cuando me lo dijo, miré alrededor por si era una broma. Entendía el motivo, pero él tenía un estilo de vida determinado y yo era muy diferente, por lo que no quería ser un experimento”, dijo la actriz en una entrevista.

PUBLICIDAD

Aunque para ella era increíble, para el actor fue muy fácil sentirse atraído hacia ella y así lo confesó en una entrevista con Anna Faris.

“Solo conozco a Jenny desde hace unos meses, lo cual es una locura. A veces, simplemente, te encuentras con el mismo animal y así es con Jenny”.

En el 2016, Chris Evans y Jenny se presentaron como una pareja y sorprendieron a todos, dejando ver lo mucho que se amaban y divertían juntos.

Pero, no todo era color rosa y es que a la actriz la criticaron y atacaron mucho por su físico, y de hecho, aseguraban que no era “digna” del actor, llamándola “fea” y llegándola a comparar con anteriores novias del actor, lo que fue afectando y desgastando la relación.

Todo esto, más las presiones de la fama y de Hollywood, como no poder ni ir a cenar juntos de forma tranquila por la fama del actor llevó a la ruptura de la pareja en el 2017.

Sin embargo, a finales de ese año lo volvieron a intentar y se dieron una segunda oportunidad, pero en el 2018 volvieron a terminar, esta vez sí para siempre.

Actualmente Jenny Slate está brillando luciendo prendas de marcas como Hermes y recientemente participa en la película Romper el círculo con Blake Lively.