“La esposa tiene mala mano”, Chris Evans reaparece “delgado” y “sin músculos” y decepciona a las fans

Chris Evans es uno de los actores más famosos y también de los más deseados de Hollywood, pues con su belleza y carisma ha conquistado a miles.

El actor ha participado en decenas de películas, pero por supuesto su personaje más conocido es el de Steve Rogers, el famoso Capitán América, superhéroe de Marvel.

Para este papel el actor tuvo que ganar músculos y es uno de sus más grandes atractivos, pero ahora que no lo interpretará más, parece que ha decidido perder un poco de peso.

Actualmente el actor se encuentra grabando la película Materialist, donde trabaja con Dakota Johnson y Pedro Pascal y ha sorprendido con su imagen.

Las fotos y videos de Chris Evans “delgado” que ha decepcionado a las fans

Chris Evans ha sido captado grabando su nueva película y ha sorprendido con lo delgado que luce, pues muchas de sus fans aseguran que “se le fueron los músculos”.

Y es que después de ser un superhéroe y estar acostumbradas a sus enormes músculos, ha dejado a las fans decepcionadas con el peso que ha perdido, aunque realmente no se ve mal.

A través de las redes circulan fotos y videos de Chris llegando al set o grabando la película y llevando jeans o pantalones con camisas, dejando ver que luce mucho más delgado que antes.

“Wow qué le pasó, y sus músculos, él no es Chris Evans”, “la esposa tiene mala mano”, “este Chris no me gusta”, “lo que hace el matrimonio jaja”, “creo que Alba tiene mala mano”, “no más que hizo casarse y ya se está chupando”, “ay me gustaba el Chris soltero estaba más bueno jaja”, “ok Alba lo tiene pasando hambre jaja”, “está hermoso, pero mucho más delgado”, “a dónde se fueron sus músculos, los extraño”, “este es el Chris casado jaja”, y “Mi hermano se quedó sin el suero 💀”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Muchas han culpado a su esposa, Alba Baptista, de que el actor luzca así, pues aseguran que tiene “mala mano”, pero él se ha mostrado muy feliz con ella de hecho.

Fue el año pasado cuando el actor confirmó su relación con la también actriz Alba Baptista y tras más de un año de relación se casaron en septiembre del año pasado, rompiendo los corazones de sus fans.

Luego, en los Oscar de este año la pareja debutó en la alfombra roja por primera vez y se mostraron felices y enamorados.