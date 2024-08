“Lo mismo que hacía con Belinda”, Nodal y Ángela Aguilar reaparecen y lo acusan de copiar su relación anterior

Nodal y Ángela Aguilar están viviendo su amor al máximo tras casarse el pasado 24 de julio en una íntima boda que contó con 45 invitados.

Aunque las críticas en redes no han parado hacia ellos, se muestran felices y enamorados, dejando claro que su amor es real y puede con todo.

Recientemente, han estado en México, celebrando primero el cumpleaños de Pepe Aguilar, y ahora el de Leonardo, hermano de la cantante.

A través de las redes la pareja compartió este jueves videos en un yate mientras celebraban el cumpleaños de Leonardo Aguilar, pero uno desató polémica.

“Lo mismo que hacía con Belinda”, Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en redes y lo acusan de copiar su relación anterior por esto

La noche de este jueves Ángela Aguilar y Nodal compartieron un video en el que se están abrazando y dejan ver lo enamorados que están.

Sin embargo, desataron polémica, porque aseguran que este tipo de videos es idéntico a los que grababa cuando estaba en su relación con Belinda.

“Hace videos iguales como hacía con Belinda”, “lo mismo que hacía con Belinda, no la supera”, “se ve que no deja atrás a Beli, este video me recuerda a los que grababa con ella”, “por más que se esfuerce, se nota que la ama como a Beli”, “ni Cazzu ni Ángela, Belinda es el amor de él”, “este video me trae recuerdos de otra época jaja”, “lo siento pero es igual a lo que hacía con la Beli”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Muchos en redes aseguran que Nodal no ha olvidado a Belinda, quien fue su novia antes que Cazzu y Ángela, pero el cantante se muestra muy feliz con su ahora esposa.

“Parece señora”, el look de Nodal en paseo en la playa por el que se burlan y lo critican

En un video compartido en redes, Nodal se mostró preparando una carne asada en el yate, pero su look generó rechazo.

En el video se ve al cantante mexicano con un short verde y una camisa verde con blanco, de mangas largas, transparencias y ajustada en las muñecas.

Este look generó burlas y críticas pues aseguran que parece una “señora” y dicen que le está “afectando” el estilo de su esposa, Ángela Aguilar.