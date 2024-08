“Parece blusa de señora”, el look de Nodal en la playa por el que se burlan y dicen que viste como Ángela

El cantante fue criticado por este look que presumió en la playa

Nodal y Ángela Aguilar están viviendo su amor al máximo tras su boda y se han dejado ver en su luna de miel y de festejo con los Aguilar.

Y es que hace unos días fue el cumpleaños de Pepe Aguilar y tuvo varios días de celebración, donde estuvieron los recién casados, desde montando a caballo hasta de paseo en yate.

Ángela se dejó ver luciendo un bikini enterizo con un pareo colorido que acentuaba sus curvas y su silueta a la perfección y dejaba ver que no usa esponjas.

“Parece señora”, el look de Nodal en paseo en la playa por el que se burlan y lo critican

En un video compartido en redes, Nodal se mostró preparando una carne asada en el yate, pero su look generó rechazo.

En el video se ve al cantante mexicano con un short verde y una camisa verde con blanco, de mangas largas, transparencias y ajustada en las muñecas.

Este look generó burlas y críticas pues aseguran que parece una “señora” y dicen que le está “afectando” el estilo de su esposa, Ángela Aguilar.

“Parece una señora”, “esa blusa es de doñita jaja, ya le está afectando la Ángela”, “primero no sabe cocinar y segundo que horrible atuendo para la playa”, “ya viste igual que la angelita”, “pero esa blusa se las pone mi abuelita”, “que horror de look jaja”, “esa blusa es terrible, de doñita”, “dios mío ya se está dejando influenciar por la esposa”, “la venenito lo está asesorando mal”, y “oye Nodal no te vuelvas a poner una blusa así, que ridículo”, fueron algunas de las críticas y burlas en redes.

No es la primera vez que lo critican por su look, pues aseguran que su estilo no es elegante ni moderno y ahora que está con Ángela lo critican aún más.

Critican a Nodal por la vida de lujos que le da a su perrito

En medio de su boda y luna de miel con Ángela Aguilar le han llovido las críticas a Nodal por la vida de lujos no solo que lleva él y su esposa, sino su perrito Chichí.

A través de su cuenta oficial muestran cómo el perrito va de vacaciones con ellos, viaja en avión y hasta presume ropa, mientras que a su hija Inti tiene meses sin verla, lo que genera indignación y le pidan que se ocupe de ella.