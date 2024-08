A dos semanas de la boda de Ángela Aguilar y Nodal la famosa familia está celebrando otra fecha importante y es el cumpleaños de Pepe Aguilar.

PUBLICIDAD

Y es que el cantante está cumpliendo años este miércoles 7 de agosto, y lo está festejando con su familia, incluyendo su nuevo yerno.

A través de las redes, el cantante compartió videos mostrando cómo comenzaron los festejos, y en un video se ve a sus hijas y su esposa, y en otro a Nodal.

“Se ve asustado”: así celebró Pepe Aguilar su cumpleaños rodeado de su familia y ¿junto a su nuevo yerno?

En el primer video que compartió se ve sentado y sus dos hijas Ángela Aguilar y Aneliz, y su esposa están detrás cantándole cumpleaños con un pastel mientras lo abrazan.

En el otro video escribió “Iniciando los festejos cumpleañeros 🎉 🫂”, y se mostró con su yerno Nodal quien lo abrazaba y felicitaba, y el cantante lo correspondía, abrazándolo con cariño, dejando ver que se llevan bien.

Sin embargo, muchos aseguran que el intérprete de De los besos que te di se veía asustado y criticaron el momento.

“La cara de Nodal lo dice todo 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ….. en que me metí”, “Nodal se ve como asustado 😂”, “Nodal si te rajas te joden jajJa😂”, “Muy forzado y sobre actuado con Nodal”, “Luca y chaparrón Bonaparte 😂😂”, “Que incómodo ese abrazo 😂”, “Ese nodal es una pulguita al lado del suegro 😂😂😂😂 un soplo lo manda a volar”, “Nodal no es guapo 🤔y se ve asustado”, “Que incómodo todos 😮”, “Ese nodal no le veo nada interesante como hombre”, “Los Adams”, y “un golpe de Pepe y lo manda lejos, por eso le tiene miedo jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

PUBLICIDAD

Muchos aseguran que Pepe y Nodal tienen una tensa relación y que de hecho el cantante habría obligado a Nodal a casarse con Ángela, pero ellos han dejado claro que se llevan bien o al menos eso aparentan.

De hecho, el intérprete de Por mujeres como tú les dedicó un mensaje emotivo en redes “Queridos Angela y Christian. Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, Incluso igual de importante que el amor!”.

No se sabe si Pepe estuvo de acuerdo desde el principio con el romance de Ángela y Nodal, pero al final lo aceptó y llevó a su hija hasta el altar a sus 20 años, demostrando que los apoya.