¿No la soporta? Matt Damon habla del romance de Ben Affleck con Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen sin revelar la verdad sobre lo que sucede en su matrimonio pese a la ola de rumores que han surgido desde hace meses sobre su presunto divorcio, ante la lejanía que han mantenido y la mudanza del actor a Los Ángeles.

En medio de las habladurías, Matt Damon, mejor amigo de Ben, ha hablado sobre la situación que enfrenta el famoso, al ser uno de los más allegados a la pareja, debido a los años de amistad que ambos manejan, al conocerse desde la infancia.

Luego que hace unos meses atrás Matt fuera captado cenando junto a su esposa Luciana Barroso y Jennifer, ahora el actor ha hablado sobre el difícil momento que enfrenta en protagonista de Batman.

Esto dijo Matt Damon sobre la situación de Ben Affleck

Durante una entrevista en el podcast Radio Times, Matt Damon manifestó su pesar ante el momento que vive Ben Affleck debido al escrutinio público al que ha sido sometido desde hace algunos años y el cual ha aumentado desde que se casó con Jennifer Lopez, tiempo en el que ha tenido que lidiar con la presión mediática y el acoso de los paparazzis al estar al lado de una de las mujeres más buscadas.

Según Damon no podría vivir sometido a la vida que lleva su amigo, desde hace 25 años, lo que indica que no solo se ha tratado su actual matrimonio con JLo.

“He tenido mucha suerte en ese sentido... especialmente cuando miro al hermano de Casey, Ben. No puedo imaginarme viviendo bajo ese escrutinio. Y ha sido así durante 25 años. Hemos tenido carreras paralelas en muchos sentidos, así que tengo la suerte de haber sido exceptuado de esa parte”, expresó.

Damon ha forjado un matrimonio estable con Luciana desde hace 19 años junto a sus cuatro hijos y se han mantenido alejados del foco público al no ser ella alguien de la industria del espectáculo.

“Por suerte me enamoré de alguien que no estaba en el negocio y que toleraría ese lado del trabajo, y eso realmente me ayudó”, agregó.

A diferencia de él, Affleck ha tenido una vida amorosa inestable pues luego de ponerle fin a su compromiso con la diva del bronx en 2004 se casó con Jennifer Garner, con quien tuvo a sus tres hijos: Violet, Seraphine y Samuel, relación que terminó en divorcio 10 años después y más tarde vivió romances fugaces con otras actrices como Ana de Armas, para luego retomar su compromiso con Lopez.