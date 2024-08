Aseguran que ex de JLo le tira en cara su fracaso con Ben Affleck de la manera más cruel

Jennifer Lopez sigue enfrentando señalamientos en medio de los rumores de divorcio con Ben Affleck a solo dos años de haber llegado al altar. En medio del huracán que enfrenta la pareja, ha salido a flote Álex Rodríguez, ex prometido de la cantante.

PUBLICIDAD

JLo y Ben han marcado distancia en su relación desde hace algunos meses y han dejado distintas pistas que han llevado a más de uno a pensar que han finalizado su relación.

Los famosos han decidido vender la mansión en la que vivían juntos, Affleck se mudó a Los Ángeles, mientras que la diva del bronx ha realizado sus últimas apariciones en solitario.

El gesto de Álex Rodríguez que es considerado una indirecta para Jlo

Jennifer Lopez y Álex Rodríguez estuvieron comprometidos previo a que ella retomara su relación con Ben Affleck, por lo que muchos esperaban que fuera con él con quien llegara al altar.

Sin embargo, tras terminar su noviazgo, volvió con el actor con el que había estado comprometida hace más de dos décadas. Ahora que los apodados Bennifer han quedado en el ojo del huracán por la crisis matrimonial que los habría llevado a la ruptura, el exbeisbolista se ha encargado de presumir su romance con la modelo Jaclyn Cordeiro.

A través de sus redes sociales, el ex de la artista se ha mostrado feliz y enamorado de su nueva pareja mientras presumían sus vacaciones por Italia mientras daban un paseo en un lujoso yate. Sus publicaciones han sido consideradas una indirecta hacia su ex pareja, pues habría sido ella quien terminó el romance para volver con Affleck.

Álex Rodríguez / Jaclyn Cordeiro. El deportista presumió a su nuevo amor. (Instagram)

La nueva pareja de Rodríguez se trata de una entrenadora física canadiense que cuenta con un cuerpazo, gracias a la alimentación y entrenamiento físico que mantiene a diario el cual ha mostrado a través de sus plataformas digitales. Gracias a ella, Álex ha retomado su vida saludable.

PUBLICIDAD

El exdeportista se ha mantenido como todo un caballera al negarse a hablar de su nueva relación y también de la que tuvo con Jennifer, la cual duró cuatro años y en la que ambos unieron a sus hijos, quienes al parecer se la llevaban muy bien entre ellos.

“Yo no me acuerdo de nada de eso, yo me acuerdo de jugar pelota…Lo importante es que ahora la cosa está muy buena, estamos tranquilos, y la historia es lo que uno aprende en la escuela”, respondió a Raúl de Molina luego que este le preguntara sobre su vida amorosa.