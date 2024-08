“Amiga, date cuenta”: Amistades de J.Lo le habrían hecho contundente advertencia sobre Ben Affleck y no hizo caso

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido un torbellino de emociones y especulaciones desde su reencuentro y posterior matrimonio en 2021. La pareja, que había sido una de las más queridas de principios de los años 2000, volvió a protagonizar los titulares con su segunda oportunidad romántica. Sin embargo, esta nueva etapa ha estado marcada por una montaña rusa de desafíos y una atención mediática constante que ha puesto a prueba su estabilidad.

El reencuentro de Lopez y Affleck fue recibido con entusiasmo por muchos, pero también con una gran dosis de escepticismo. La historia de su relación original, que se desarrolló entre 2002 y 2004, estuvo llena de intensidad y drama, culminando en una ruptura que dejó a sus seguidores con un sentimiento de añoranza. Años después, cuando decidieron retomar su relación y casarse en 2021, el mundo observó con una mezcla de admiración y curiosidad.

Jennifer López y Ben Affleck Los famosos no estuvieron juntos en su segundo aniversario de bodas

Sin embargo, la presión sobre la pareja se intensificó debido a la historia personal de la llamada Diva del Bronx, que incluye varios matrimonios y relaciones fallidas. Esta percepción se vio exacerbada por el perfil público de Affleck, quien también ha tenido sus propios altibajos en la vida personal y profesional.

Ahora, el reciente aumento en los rumores sobre un posible divorcio ha agitado aún más la situación con la pareja que, según ha trascendido, ya habrían tomado medidas legales para formalizar la separación.

Amigos de J.Lo no querían a Ben Affleck

Jennifer Lopez La cantante estaría comenzando a hacer su siguiente movida en medio de crisis con Ben Affleck

El amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck parece haber terminado y según informes de fuentes cercanas, la percepción del actor dentro del círculo íntimo de la cantante ha sido todo menos positiva. Se alega que el comportamiento de Affleck ha sido un punto importante de discordia, con algunos incluso describiéndolo de manera bastante dura, llamándolo “un patán”.

Estos comentarios reflejan una creciente tensión y descontento hacia Affleck. Mientras los detalles sobre el estado actual de su relación continúan desarrollándose, esta nueva ola de críticas añade una capa adicional a la complicada narrativa de la pareja.

Según Page Six, algunos de los amigos cercanos de Jennifer Lopez nunca han tenido simpatía por Ben Affleck, desde que iniciaron su relación y rompieron su relación hace más de dos décadas. Entre ellos se encuentra el manager de Lopez desde hace mucho tiempo, Benny Medina. Su desdén por Affleck se remonta al compromiso fallido de la pareja a principios de la década de 2000, según reveló una fuente al medio.

“Los dos no se soportan. No se llevan bien y todavía hay mala sangre”, agregó la fuente. Jennifer Lopez y su manager de toda la vida, Benny Medina, tienen una relación que es a la vez profesional y de profunda confianza. Medina, quien desempeñó un papel crucial al impulsar a Lopez desde su época como bailarina en el programa de sketches de los 90 In Living Color hasta convertirla en una superestrella global, fue una figura esencial en su ascenso a la fama. A pesar de esta cercana colaboración, Lopez y Medina tomaron rumbos distintos en 2003.

Ahora, fuentes cercanas a la pareja han revelado que Affleck fue supuestamente uno de los motivos de esa ruptura. Sin embargo, la cantante de Jenny From the Block no dejó ir a Medina y lo volvió a contratar en 2004. Esta reconciliación se produjo pocos años después de que ella terminara su relación con Affleck por primera vez y también cancelara su compromiso.

El divorcio más complicado

La noticia de un posible divorcio plantea varias preguntas sobre las implicaciones personales y financieras para ambos. Jennifer Lopez y Ben Affleck, con sus respectivas fortunas y carreras exitosas, se enfrentan a una división de bienes que podría ser compleja. Las discusiones sobre quién perdería más en una posible separación han añadido otra capa de especulación al drama.

Hace unos meses una fuente le dijo a Heat Magazine que ya tenían todo firmado desde hace tiempo pero que hacía falta anunciarlo.

“Entonces, emitirán una declaración conjunta diciendo que se aman mucho y lucharon para que funcionara, pero no pudieron”, continuó la fuente. La fuente confirmó que la ex pareja “no pudo llegar a un acuerdo: lo que tenían antes se ha ido y ambos lo han aceptado”.