¿Le dio la espalda? Hijo de Pepe Aguilar revela por qué el cantante no lo ayuda ni apoya como a sus otros hijos

Pepe Aguilar no solo es uno de los cantantes mexicanos más exitosos y con una sólida carrera, también es un gran padre y tiene hijos muy talentosos.

El cantante es muy unido a sus tres hijos Ángela, Leonardo y Aneliz, a quienes tuvo con su esposa Aneliz, pero también tiene un hijo mayor, del que nunca publica nada y que también se dedica a la música.

Se trata de Emiliano Aguilar, a quien tuvo con la cantante Carmen Treviño antes de casarse con su actual esposa, y quien no ha sido muy unido a su padre.

A diferencia de sus hermanos Ángela y Leonardo, Emiliano no se dedica al regional mexicano, sino que se ha enfocado en hacer rap, y le ha ido muy bien, así lo presume en redes. Sin embargo, no ha tenido la ayuda ni el apoyo económico ni en su carrera de su padre.

Hijo de Pepe Aguilar revela la razón por la que el cantante no lo ayuda

Emiliano Aguilar no ha recibido el apoyo de su padre Pepe Aguilar a diferencia de sus hermanos por una razón y él la confesó recientemente.

Durante una entrevista el joven de 31 años reveló que ha tenido problemas económicos. “Me he hincado con la señora de la renta, de que la he perreado carnal, cosas así, diciéndole que por favor no me corra porque no había pagado en dos meses porque no tenía feria. Hincado para que no me corriera porque si me corría, o sea me dormía en el carro wey o sea ese tipo de cosas”, confesó.

Pero, dejó saber por qué su padre no lo ha ayudado ni económicamente ni con su carrera. “Fue por mi ego, por no querer pedirle nada pues a mi papá porque yo me la quiero armar yo solo como esto, o sea como lo del rap”, destacó, dejando claro que ha sido él quien no le ha pedido ayuda a su padre.

Y destacó que aunque no tenga la mejor comunicación con su padre actualmente, lo quiere y respeta. “Yo con mi papá ahorita o sea le da likes a los reels que pongo, pero actualmente así que haya tenido una conversación así bien y todo ese rollo pues realmente no porque yo estoy bien enfocado en lo mío, en lo que estoy haciendo”.

El joven, quien llegó a trabajar de plomero para sobrevivir destacó que él y su padre tienen el mismo carácter, y ambos son muy orgullosos, por lo que chocan.

“Mi papá y yo somos iguales en el sentido del orgullo, creo que somos iguales o sea de que ‘yo no te voy a hablar y yo tampoco’ pero no es porque sea una mala persona, yo a mi papá lo quiero un chingo y la neta mi papá es una persona respetable para mí, más allá de ser cantante como padre le tengo un chingo de respeto, mis respetos, no más que ahorita quiero hacer esto yo solo, y siento que algún día me va a echar un grito y me va a decir ‘felicidades’”, destacó.