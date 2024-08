Kylie Jenner habla como nunca de cómo luchó con la depresión postparto

Kylie Jenner ha ofrecido una entrevista a la revista British Vogue donde ha dado detalles de su vida privada, en especial sobre su faceta como madre y su imagen corporal, la cual ha sido duramente criticada en los últimos meses. Pese a que la hermana de las Kardashian es una de las mujeres más comentadas, ella ha preferido resguardar su intimidad, por lo que el público solo conoce lo que ella así decide.

PUBLICIDAD

Ahora la empresaria ha sorprendido al mostrar su versión más real al contar detalles de lo que fue convertirse en madre con apenas 20 años con la llegada de su hija Stormi, la cual ya es toda una celebridad por sus publicaciones en Instagram.

“Tenía 19 años cuando me embaracé, 20 cuando tuve a Stormi. No importa lo que esté pasando o cómo me vea o lo que internet diga de mí ese día, llego a casa y mis hijos simplemente me aman incondicionalmente”, dijo, al tiempo que confesaba que su llegada cambió su vida por completo.

Esto dijo Kylie Jenner sobre su depresión postparto

Aunque la vida de Kylie Jenner parece color rosa al tratarse de una de las jóvenes más millonarias del mundo y venir de una familia con gran renombre, la maternidad para ella no estuvo alejada de las complicaciones y desafíos que suele enfrentar cada mujer.

Aunque Jenner asegura que ama ser madre, también ha confesado como la depresión postparto tras el nacimiento de su segundo hijo Aire, la llevó a un estado emocional frágil en el que se sentía abrumada, al punto de no tener decisión en el nombre de su pequeño.

“Probablemente con mi hijo fueron unos bajones emocionales enormes, así que me ponía súper emocional por cosas por las que normalmente no me pondría así,” explicó.

De igual manera, la modelo se encargó de despejar las dudas sobre su figura luego de ser acusada de haber usado Ozempic para bajar de peso. Jenner desmintió tales acusaciones dejando claro que su cuerpo ha enfrentado distintos cambios tras convertirse en madre.

PUBLICIDAD

“La gente me acusa de estar en drogas o algo así… Y yo como: ‘¿Todos se olvidan de que tuve dos hijos y que subí 30 kilos en ambos embarazos?’”, sostuvo.

Su relación con Timothée Chalamet también fue abordada durante la entrevista y recalcó sus razones para mantenerla en privado.

“La privacidad es muy importante para mí. Se siente genial tener privacidad”, sostuvo.