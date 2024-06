Kylie Jenner rompe en llanto al hablar sobre cómo le han afectado las críticas de quienes aseguran que luce “vieja”

Kylie Jenner se ha posicionado no solo como una de las mujeres más adineradas, sino también como toda una referente en el mundo de la moda al lanzar su propia linea de maquillaje y lanzar distintos trucos a través de sus redes sociales.

La hermana menor del clan Kardashian-Jenner ha sido objeto de criticas en varias oportunidades por su estilo de vida, pero en los últimos meses los comentarios negativos han estado enfocados en su apariencia física.

Aunque son solo 26 años los que tiene la modelo, Kylie ha sido criticada en redes tras sus últimas apariciones por lucir mucha más edad de la que cuenta y ahora ha roto el silencio sobre como los señalamientos le afectaron.

Kylie Jenner revela lo que sufrió por las criticas en redes

Fueron muchos los usuarios en Internet que la acusaban de haber “arruinado” su rostro con cirugías estéticas al lucir mucho más mayor de lo que es en las últimas alfombras rojas y eventos a los que ha acudido, situación que le afectó emocionalmente.

“Parece un milagro que aún tenga confianza y todavía pueda mirarme al espejo y pensar que soy bonita. La gente ha estado hablando de mi apariencia desde que tenía 12 o 13 años, antes de que me rellenaran los labios”, dijo durante una charla con su hermana, Kendall Jenner, en el episodio más reciente de The Kardashians.

Fue durante su aparición en la Paris Fashion Week,donde las criticas empeoraron por lucir mayor y en medio del llanto se mostró afectada por los comentarios.

“Es muy doloroso. Me veo ‘vieja’. Lo leo debajo de cada publicación que hay de ese día. Entonces voy y uso un look más natural, sin tanto maquillaje y alguien me capta bajo una luz extraña. Quisiera saber por qué en internet nadie dice nada al respecto o piensa que está bien”, agregó sobre los juicios que ha enfrentado.