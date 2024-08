Kylie Jenner aparece en portada junto a sus dos hijos pero estos detalles llamaron toda la atención

Kylie Jenner es una de las jóvenes más influyentes y poderosas de la sociedad de consumo de Estados Unidos y junto a su hermana Kendall, ya tienen varias líneas de ropa y de cosmética, han escrito libros, han diseñado para Topshop y han protagonizado editoriales y portadas en revistas de moda.

Ser parte del clan Kardashian – Jenner y destacar por encima de ellas, inclusive de la socialité y empresaria Kim Kardashian que es la más famosas de todas, no es nada fácil, tanto que es la primera de la familia en aparecer en la portada de la revista Vogue británica.

Con apenas 27 años, apareció anteriormente en Vogue Checoslovaquia y en una edición de Hong Kong, pero ahora siguió los pasos de Rihanna, Kate Moss y Naomi Campbell al aparecer en la portada de septiembre de Vogue británica, reseñó el portal Ofici Nista.

La joven empresaria lució espectacular en la portada con un vestido de satén violeta con abertura hasta los muslos y habló sobre “finalmente encontrar su lugar” en la industria de la moda después de dedicar sus 20 años a la maternidad.

No es la maternidad es este detalle que la hace diferente

Y es allí el punto más importante del reportaje de la revista Vogue, resaltar que con tan corta edad tiene dos pequeños a los que les ha dedicado su vida y quienes aparecen en las imágenes del reportaje. “Me siento como si hubiera estado en pleno modo mamá a mis 20 años, sólo para hacer algo más por mí después de tener a mi hijo…”

En la sesión fotográfica no sólo destaca por su tonificada figura, sino también por su cercanía con sus hijos Stormi y Aire Webster, a quien comparte con su expareja Travis Scott.

Cuando habla de Stormi asegura que “solo quiero lo mejor para ella y quiero que se ame a sí misma incondicionalmente. Me ha enseñado mucho”.

Habló sobre la maternidad tan joven, tenía apenas 19 años cuando quedó embarazada.

“Mirando hacia atrás, me doy más empatía y gracia. Pero cuando adolescente, incluso mi familia me decía: “No eres tan joven”. Creo que tal vez me comporté de manera diferente (…) Ya llevaba 10 años trabajando. No me di cuenta, pero fue un gran cambio de vida”.

No parece de 27...

Aun cuando algunos internautas aseguran que en las fotografías de la revista no aparenta 27 sino 47 años, a Kylie esas opiniones no le importan porque sabe que al llegar a casa la reciben sus hijos con amor incondicional y respeto y eso la tiene satisfecha porque sabe que les da la mejor crianza.

“No importa por lo que esté pasando, ni cómo luzco ni lo que escriban sobre mí en Web ese día. Cuando llego a casa, mis hijos me aman incondicionalmente. Están obsesionados conmigo y eso me ha enseñado a vivir la vida con un poco más de tranquilidad”.

Kylie Jenner aparece en portada junto a sus dos hijos pero estos detalles llamaron toda la atención Kylie Jenner con 27 años ya tiene dos hijos Stormi y Aire (Instagram: @britishvogue)

Sus seguidores la secundan y se desbordan en halagos para ella. Asimismo, aplauden su papel como madre en un mundo donde las criticas están a la orden del día.

“Sinceramente ella es la mejor mamá, cada vez que la he visto con sus hijos, ellos son simplemente tan felices, seguros y educados. La adoran y eso lo dice todo”, “Es tan cierto que ella es una madre increíble”, “Kylie y Khloe están educando a sus hijos para que sean educados y respetuosos”, “Ella es encantadora como una flor exótica. Una madre amorosa y sin drama”, son algunos de los comentarios que ha recibido en redes sociales.