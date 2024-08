Ángela y Majo Aguilar sorprenden con sus looks de trajes típicos pero dicen que una luce regia y la otra “como abuelita”

Ángela Aguilar sigue en el ojo del huracán tras su polémico romance y posterior matrimonio con Christian Nodal, en medio de todo el hate que ha recibido, también ha sido comparada con su prima Majo Aguilar.

Aunque ambas han negado una posible enemistad entre ellas, al llevar sus carreras musicales por separado pero en el mismo género, son muchos los que aseguran que ha sido Majo la mejor representación de la Dinastía Aguilar y no Ángela, quien ha sido acusada de haber sido amante de Nodal cuando este aun estaba junto a Cazzu.

Las habladurías de enemistad ha aumentado luego que Majo no fuera invitada a la boda de los Nodal Aguilar. Ahora ambas han aparecido con trajes típicos mexicanos pero mientras a Majo le llovieron los elogios a la hija de Pepe Aguilar una vez más la lanzaron al paredón.

Los looks de Ángela y su prima Majo por el que critican a una y elogian a otra

Ángela Aguilar apareció en sus redes sociales luciendo un look blanco perfecto para lucir cómoda en verano al tratarse de un blusa holgada con detalles bordados en color rojo y cuello en V, la cual acompañó con una una falda larga blanca de caída fluida.

Más de uno ha criticado el outfit de Ángela por hacerla lucir como “abuelita” y una vez más aseguran que podría estar embarazada no solo por lo holgado del conjunto sino por aparecer con una medalla de la Virgen de la Dulce Espera, por lo que muchos incluso aseguran que ha sido por eso la premura en su boda con el ranchero.

A diferencia de los comentarios negativos que ha sufrido más de uno se ha encargado de elogiar a Majo tras su último trabajo musical ‘Cuéntame’ junto a Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández.

Para el audiovisual del tema que une a las dos grandes dinastías mexicanas, se puede ver a la hija de Antonio Aguilar luciendo un traje de charro en color rojo con detalles en dorado, con el que enamoró por su elegancia y manera de representar no solo a su familia sino también el género musical.

“Majo Aguilar digna representante de la dinastía Aguilar”, “El nieto de Vicente y la nieta de Antonio”, “Esto es representar una dinastía, unir los talentos. No andar rompiendo familias como la prima”, “Talento mata chismes, así se demuestra lo artista, mucha suerte”, “Pues ella si canta muy bien no como Angela que no sabe cantar”, han sido algunos comentarios.