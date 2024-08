¿La maldición de JLo y Ben Affleck es real? Internautas aseveran que por esta razón se separaron

JLo y Ben Affleck estarían próximos a confirmar su separación, de acuerdo con la versión de muchos medios internacionales que aseguran que la dinámica de esposos no funcionó tras contraer nupcias en 2022 en Las Vegas y luego ratificar sus votos en otra ceremonia junto a toda su familia.

Sería cuestión de tiempo para oficializar lo que es un secreto a voces, pues se ha visto a ambos actores en la calle sin lucir su anillo de compromiso, viajando por separado, no se felicitaron en su reciente aniversario ni el actor asistió a la fiesta de cumpleaños de la intérprete de On the floor semanas atrás.

Jennifer Lopez y Ben Affleck Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Todo esto, más lo dicho por fuentes cercanas a la pareja, presagia el fin, uno que los internautas más supersticiosos ya se esperaban pues habrían cometido un error de su pasado.

¿Cuál es la maldición de JLo y Ben Affleck?

Pues bien, tras esperar 17 años para por fin casarse y que su matrimonio no llegara ni a los dos años extraoficialmente, los internautas creen que existe la maldición de JLo y Ben Affleck, debido a que volvieron a trabajar juntos en un filme.

Los dos famosos se conocieron y se enamoraron grabando Gigli, de 2002, que llegó al cine un año después. Durante esos meses de producción a los actores fueron captados juntos, aunque ellos no confirmaron su relación hasta que el filme se estrenó en 2003.

Jennifer Lopez y Ben Affleck Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Meses más tarde, la pareja se comprometió y su noviazgo fue una de las relaciones más mediáticas de ese momento.

Pero ahí no quedó todo porque luego colaboraron en Jersey Girl, de 2004, y que se estrenó incluso cuando JLo y Ben Affleck habían finalizado su compromiso, por lo que creen que al grabar recientemente Unstoppable, el nuevo filme de los hoy por hoy esposos, volvieron a atraer la mala suerte a su romance.

De acuerdo con Milenio, esta nueva cinta se estrenaría este año y en ella, Lopez le dio vida a la madre de Anthony Robles, el luchador estadounidense que llevó a la cima de su profesión a pesar de tener solo una pierna y quien es el protagonista de la historia. Affleck, por su parte, es el productor del largometraje.