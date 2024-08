¿Quién perderá más tras el divorcio? Esta es la fortuna que tiene JLo vs la fortuna de Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck se habrían divorciado a solo dos años de haberse casado, lo que tendría a la cantante muy “furiosa” y “triste”.

La pareja se reencontró en mayo del 2021 y un año después, en abril de 2022 la cantante anunció que estaban comprometidos, por lo que se casaron el 16 de julio de ese año en Las Vegas y en agosto tuvieron una ceremonia con toda la familia y amigos en Georgia.

La famosa quería que este fuera su último matrimonio y creía que sería su “final feliz”, luego de haberse reencontrado 20 años después, pero no fue así.

Aún se desconoce la razón por la que se separan, pero no quedan dudas que los famosos no pueden estar juntos y las cosas no funcionaron, aunque lo intentaron.

De hecho, algunas fuentes apuntas a que la pareja se apresuró en casarse, y estaban seguros que esta vez sí iba a funcionar, pero no fue así y ya tendrían firmados los papeles pero no han sido entregados a la autoridad correspondiente.

¿Quién perderá más? Esta es la fortuna que tiene JLo vs la fortuna de Ben Affleck

Ahora que se han separado, muchos se preguntan quién perderá más, pues la gran incógnita es si Jennifer López tiene más dinero, o es Ben Affleck, pues recordemos que ambos son actores de Hollywood, y de los más reconocidos.

Según el portal Celebrity Net Worth, especializado en estimar la fortuna de los famosos , Jennifer López tiene un patrimonio de 400 millones de dólares.

Esta fortuna la ha formado en sus más de 25 años de carrera como actriz y también como cantante, además que ahora tiene empresas como JLo Beauty, de maquillaje, y Delola, de bebidas.

Por su parte, Ben Affleck tiene una fortuna de 150 millones de dólares, que ha logrado gracias a su exitosa carrera como actor, pero también como director y escritor, por lo que JLo lo supera por 250 millones de dólares.

La pareja hizo un acuerdo prenupcial, lo que los ayudará a repartir los bienes obtenidos durante el matrimonio, como lo que ganarán al vender la mansión que compraron el año pasado y que pusieron en venta.