Blake Lively y Ryan Reynolds son una de las parejas más famosas y sólidas de Hollywood, que han formado una hermosa familia con sus cuatro hijas.

La pareja tiene 12 años de matrimonio y son un gran ejemplo de éxito y unión familiar, algo que es difícil de lograr en el mundo del espectáculo.

Incluso, han trabajado juntos, y aunque ya tienen más de 10 años juntos dejan ver a través de las redes que su amor está más fuerte que nunca, además que son muy divertidos.

“Pasó los límites”, el gesto de Blake Lively con Ryan Reynolds en público que generó polémica

Ya pasó el estreno de Deadpool & Wolverine, y ahora es el turno de Blake Lively, quien está estrenando su película It Ends With Us, y ha contado con el apoyo de su esposo Ryan Reynolds.

Hace unos días fue el estreno en Estados Unidos de la película y el actor acompañó a su esposa, así como ella lo acompañó al estreno de su película hace unas semanas.

A través de redes circula un video que muestra un gesto que tuvo la actriz con su esposo en plena alfombra fucsia, que generó polémica, pues aseguran que a él no le gustó mucho.

Y es que mientras él estaba hablando con otras personas, incluyendo su mamá, la actriz pasó por detrás y le dio unas nalgadas y lo tomó por el trasero, pero él ni reaccionó ni le prestó atención, continuó hablando como si nada hubiera pasado.

Por esto, aseguran que él ya está acostumbrado a eso y que no le gusta, pues al menos hubiera reaccionado o sonreído o algo, pero no fue así, y además, indican que si hubiera sido él quien tuviera ese gesto con ella lo habrían criticado, aunque fuera su esposa.

“No veo a las feministas defendiendo eso”, “pasó los límites, él no se vio muy cómodo, ni le sonrió ni nada”, “tienen doble moral , si fuera al revés ya estarían atracándolo aunque sea su marido”, “Ryan ni reacciona”, “Osea ya se acabaron los modales y las buenas costumbres cuando estás en Sociedad?”, “Si fuera al revés ya estarían encima aunque sean o no sean pareja”, “esto está bien en privado, pero en público no parece correcto, él no se vio feliz”, y “no me parece un gesto aceptable en público, fue una falta de respeto, él estaba hablando con su madre”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, se sabe que Ryan Reynolds y Blake Lively son muy divertidos, y tienen una relación moderna y llena de confianza, por lo que estos gestos serían normales para ellos.