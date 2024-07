¿Peor que Amaranto? Este es nombre del cuatro hijo de Blake Lively y Ryan Reynolds y por esto los critican

Blake Lively y Ryan Reynolds son una de las parejas favoritas y ejemplares del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia.

PUBLICIDAD

Fue en febrero del 2023 cuando Blake Lively y Ryan Reynolds recibieron a su cuarto hijo, agrandando su familia y sellando aún más su amor y relación.

La pareja, que lleva más de 10 años casados y tienen tres hermosas hijas a quienes nunca han mostrado, pues han protegido sus rostros e identidades, no habían revelado el nombre de su cuarto bebé hasta ahora.

Fue durante el estreno de la película protagonizada por Ryan Reynoldsm Deadpool & Wolverine, donde el actor reveló el nombre de su hijo.

Este es nombre del cuatro hijo de Blake Lively y por esto la critican

Ryan Reynolds reveló que su cuarto hijo con Blake Lively lleva por nombre Olin . “Quiero empezar dándole las gracias a mi esposa Blake, que está aquí. Quiero agradecer a mis hijos James, Inez, Betty, Olin, que están aquí. Me encanta que toda mi familia esté aquí”, dijo el actor, revelando así el nombre de su más reciente hijo.

Este nombre ha resultado muy extraño para los usuarios en redes, y aseguran que es “horrible”, comparándolos con nombres de otros hijos de famosos que han sido polémicos como los hijos de las Kardashian, True, North, Chicago, o el bebé de Evaluna y Camilo, Amaranto.

Además, tampoco entienden su significado, pues Olin es un nombre nórdico, y es un variante de Olaf, del nombre Áleifr, de anu, antepasado y leifr, descendiente, que significa “descendiente de los antepasados”, lo que resulta bastante poderoso, pero a muchos no les ha parecido lindo.

PUBLICIDAD

“Qué clase de nombre es ese”, “un nombre muy feo la verdad”, “peor que los de las Kardashian”, “ahora todos los famosos les ponen unos terribles nombres a sus hijos”, “ni se sabe si es niña o niño”, “que horrible, no me gusta para nada”, “pobre niño o niña con ese nombre”, “no me parece lindo ese nombre”, y “cada vez ponen peores nombres”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque la pareja ya tiene cuatro hijos no se cierran a tener más hijos, pues quieren una familia numerosa.