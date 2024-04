“Cuidado Ryan Reynolds”, las románticas fotos de Blake Lively con Michele Morrone que encendieron las alarmas

Blake Lively y Ryan Reynolds son una de las parejas más famosas y estables del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con sus cuatro hijas.

Los famosos son exitosos como actores y en sus más de 10 años juntos han demostrado madurez y profesionalismo para seguir triunfando en sus carreras y grabando películas.

Recientemente la actriz se encuentra grabando la película A simple favor 2 junto a Michele Morrone, uno de los actores más sexys, a quien recordamos de 365 días.

Recomendados

Las fotos de Blake Lively con Michele Morrone que encendieron las alarmas

Recientemente Blake Lively y Michele Morrone fueron captados muy románticos en Italia, pero todo se debe a escenas de la película que están grabando.

En las fotos se ve a la actriz tomando el brazo del actor, modelo y cantante italiano y en otras fotos se les ve abrazados, besándose y hasta casándose.

Aunque solo se trata de unas escenas de la película A simple favor 2, usuarios en redes le han advertido a Ryan Reynolds que tenga cuidado, pues Michele es muy apuesto y cualquiera se podría enamorar de él.

“Cuidado Ryan Reynolds, la pueden enamorar”, “yo que Ryan me cuidaría porque con ese galán todo puede pasar”, “son la pareja que no sabía que necesitaba”, “y si se enamoran, no la culpo”, “o sea entre Ryan y Michele, lo siento Ryan pero no hay comparación”, “yo si dejo a mi esposo por Michele fácilmente jaja”, “no se como Blake puede aguantar la tentación”, y “pobre Ryan mejor que se vaya despidiendo de Blake jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, tanto Ryan como Blake confían en el otro y entienden que ese es su trabajo y jamás traicionarían su amor ni a su familia, así lo han demostrado en más de 10 años de matrimonio.