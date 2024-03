Blake Lively se disculpa por burlarse de Kate Middleton: “Lo lamento”

La actriz Blake Lively ofreció una disculpa pública a la princesa Kate Middleton por haberse burlado de ella debido a su foto editada en Instagram.

Después de que la Princesa de Gales informó que tenía cáncer, Lively presentó sus disculpas por medio de un breve comunicado en sus historias de Instagram, donde confesó que últimamente ha estado “mortificada” por la “tonta publicación” que hizo en referencia a la Princesa de Gales.

“Estoy segura de que a nadie le importa hoy, pero siento que tengo que reconocerlo. Hice una publicación tonta sobre el frenesí de ‘fallos de Photoshop’ y, oh hombre, esa publicación hoy me tiene mortificada. Lo lamento. Enviando amor y buenos deseos a todos, siempre”, expuso la también empresaria.

Blake Lively dijo sentirse "mortificada" por haberse burlado de la princesa Kate (Imagen: Instagram @blakelively)

Las disculpas de Blake Lively fueron debido a una publicación que hizo el pasado 15 de marzo en su cuenta de Instagram con una foto editada por la campaña de Betty Buzz, de su empresa de bebidas espumosas.

Quiso aprovechar la controversia por la foto editada de la princesa Kate para hacer calar su campaña, así que difundió un post con una foto muy editada de ella sentada frente a la piscina, mientras sostenía en la mano una de sus bebidas. La imagen fue irónica en referencia al caso de la princesa.

“¡Estoy muy emocionada de compartir esta nueva foto que acabo de tomar hoy para anunciar nuestros 4 nuevos productos @bettybuzz y @bettybooze ! Ahora sabes por qué he sido desaparecida”, escribió Blake Lively junto a la foto editada en la que colocó un pulgar visiblemente exagerado por su tamaño, y muchas modificaciones que hacen notar que se abusó del photoshop.

Le llueven las críticas a Blake Lively

A pesar de sus disculpas, las críticas le llueven a Blake Lively en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de comentarios en contra.

Hay quienes afirmaron que la dejarán de seguir en redes, otros expresaron que le perdieron el resto, otros más repudian que se haya burlado de una persona con cáncer, unos refirieron que sus disculpas son fueron sinceras.

“Esa es una patética ‘disculpa’. El orgullo viene antes que una caída. No te sorprendas por la reacción”, “siempre admiré a tu marido y a ti, por ser compasivo y generoso con los demás. Ahora, sabiendo que te burlaste de otra mujer, que es madre de tres hijos, sólo porque se había sometido a una cirugía mayor y quería privacidad, ya no tengo ningún respeto por ti… Espero que usted o su familia nunca pasen por un diagnóstico de cáncer”, “¿Cómo te sientes ahora después de burlarte de alguien con cáncer? Espero que nunca le pase a tu familia, después de que la princesa de Gales fuera hecha, para decirle al mundo que tiene cáncer por gente como tú. Todo el respeto se fue por la ventana para ti”, “dejando de seguir... Elige la bondad, no intimidar a los demás”, “¡Otra celebridad superficial que ignorantemente saltó sobre la especulación de la princesa Kate! No tengo respeto por ti”, “tienes que disculparte con la princesa de Gales claramente. Nadie quiere tu ‘amor’ o ‘buenos deseos’ por cierto. Para tu información cariño no puedes pretender ser feminista o partidaria de las mujeres después de esto”, fueron algunos de los comentarios.