Filtran el nombre del próximo integrante de LCDLFM que sería eliminado este domingo

Este domingo 11 de agosto será de “terror” para todos los participantes del programa “La casa de los famosos México” 2, porque es la tercera eliminatoria, y, a diferencia de las dos primeras semanas, ahora todos los integrantes están amenazados. Cualquiera pudiera ser expulsado.

Todo fue una especie de castigo que impuso la producción por los complots que se estaban armando entre los cuartos Mar y Tierra para eliminar a algún compañero. Las estrategias están prohibidas y ya se había dicho que quienes lo hicieran iban a ser amonestados como el pasado 4 de agosto. La decisión está en manos de la audiencia.

Pero estos días se han suscitados algunos eventos fuertes dentro de la mansión, que ponen en mayor peligro de salir a algunos participantes que a otros, y ya en las redes sociales se baraja con nombre y apellido del próximo.

¿Quién es el tercer eliminado?

Durante la semana Gala Montes y Adrián Marcelo protagonizaron una fuerte discusión en la que Marcelo sacó algunos argumentos que molestaron no solo a la audiencia, y algunos artistas del medio del espectáculo, sino también de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, por lo que se creen que él será el próximo en decir adiós.

Y es que él, siendo psicólogo, le espetó: “Estás mal, te falta mamá. Te falta mucha mamá. Estás mal, la depresión no es botón que se prende y se apaga, el sabadito ese jueguito de ansiedad y depresión, que prendiste y apagaste...Tú no estás deprimida, tú eres una gran actriz, estás mal (Yo estoy diagnosticada) Ha de haber sido un pinche charlatán que te diagnosticó. (...) Vas con quien te conviene para que te recete tu cagadita porque no puedes. ¿Entraste a un juego deprimida, con diagnóstico, en serio? Estas dormida todo el día. huevos sería que lo jugaras, huevos es que te mires al espejo y te soportes”.

La Secretaría se pronunció a través de un largo comunicado en el que expresó que el comportamiento de Adrián estaba “perpetuando estereotipos, prejuicios, discriminación y violencia contra las mujeres debido a que, de forma reiterada, desvalorizó y se burló de la salud mental y emocional de la actriz. Situación que además fue difundida a través de las redes sociales”.

Además, enfatizó: “La SeMujeres manifiesta el total rechazo a cualquier acto que atente contra la integridad y dignidad de las personas y, en particular, de las mujeres. Haciendo énfasis en que la violencia contra las mujeres de manera sistemática a través de los medios de comunicación y tecnológicos puede desencadenar una visión distorsionada de ellas, de nosotras, aumentar el nivel de violencia, discursos de odio y acrecentar una información equivocada acerca de lo que significa ser mujer y de las diferentes situaciones y problemáticas con las que se vive día a día”.

Ahora, Marcelo manifestó que tiene ansiedad y desea salir de la casa: “Tengo los niveles de ansiedad... No solo quisiera irme de ‘La casa’… Me quisiera ir del medio, me asquean ciertas cosas”. Ahora está más cabizbajo.