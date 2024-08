“Merecen ser cancelados”: Mientras en LCDLF causa indignación por bullying, abusos en La Academia pasan desapercibidos

En los últimos días, “La casa de los famosos” y “La Academia” han capturado la atención del público con controversias que va más allá de su entretenimiento superficial. Si bien ambos se enfocan en diferentes competencias, se han convertido en los reality shows más polémicos del momento, destacándose por su enfoque en contenidos que muchos consideran que promueven el bullying y la confrontación.

PUBLICIDAD

Ambos programas han logrado captar altos índices de audiencia, además de que los momentos más destacados se han viralizado en plataformas como TikTok. Sin embargo, la audiencia no ha temido en señalar el contenido tan cuestionable que ha surgido.

Mientras que “La Casa de los Famosos” ofrece un formato de encierro en una vivienda donde los participantes deben convivir y competir para ser el último en salir y así recibir el premio mayor, “La Academia” se centra en la formación de nuevos talentos musicales.

Reality shows LCDLF y La Academia han sido señalados de promover el bullying (Instagram)

El primero ha sido muy criticado por los enfretamientos que ha habido entre los habitantes de la casa, entre bromas pesadas y comentarios de pésimo gusto. El segundo, por su parte, ha sido criticado por la forma en la que tanto los jueces, como los profesores y el director, tratan a los alumnos, al punto de basar sus enseñanzas en acoso y humillaciones.

La polémica también se ha desatado en “La Academia”

Si bien es sabido que en “La Academia” los mentores siempre han sido muy rudos con los alumnos, internautas ya no están soportando tanta agresividad en esta edición. Los comentarios duros y las críticas destructivas han generado un ambiente que algunos consideran tóxico, exacerbando la presión sobre los participantes y contribuyendo a una cultura de bullying.

En medio de las críticas, el productor Andrés Tovar cuestionó “La casa de los famosos México” diciendo que el programa de Azteca tiene un mejor contenido para ofrecerle al público.

“Nosotros apostamos por un show clásico, uno que impulsa a cumplir tus sueños. Priorizamos los valores humanos como el esfuerzo, el talento, la disciplina, la resiliencia y el amor por lo que haces”, señaló.

PUBLICIDAD

Mientras que Tovar asegura que “La Academia” promueve los buenos valores, internautas han señalado las faltas de respeto por parte del director Héctor Martínez, hacia los alumnos, quien los humilla constantemente. Al mismo tiempo, Lolita Cortés ha tenido varios enfrentamientos con este y tampoco ha tenido una mejor actitud hacia los alumnos.

“En mi tiempo esta discusión horrenda que hoy trascendió de un reality actual, hubiera sido parte de lo menos grave de la violencia que viví diario. La producción de entonces permitió y provocó eso y más para explotarme en todos los sentidos. La sociedad no tenía redes para mostrar su indignación. Los meiods, a diferencia de hoy, en lugar de escandalizarse por cómo trataban a una mujer (yo), me juzgaban más. Sólo Dios y yo sabremos lo que soporté”, señaló Jolette, quien fue víctima de bullying intenso de “La Academia” en 2005.

Ante lo que se vive día a día en el programa, internautas comentan: ““Merecen ser cancelados también”. “Me sorprende que no haya evolucionado el concepto de la academia siguen en su mismo plan: bullying, humillaciones, hostilidad, etc no aprendimos de cómo se sintieron ex académicos x el trato adentro”. “, el tener experiencia como maestro no le da derecho de tratar mal a los alumnos”. “Cancelen La Academia y LCDLF. Programas deplorables”.

Este fenómeno nos invita a reflexionar sobre lo que consumimos como audiencia y el tipo de entretenimiento que elegimos apoyar. La fascinación por el drama y el conflicto no debe eclipsar nuestra responsabilidad como espectadores de exigir contenidos que respeten la dignidad y el bienestar de las personas.