“¿Eso es un anillo?” Selena Gomez y Benny Blanco desatan rumores de compromiso con misteriosa foto

Selena Gomez y Benny Blanco se han consolidado como dos íconos indiscutibles de la industria musical, destacándose no sólo por su talento y carisma, sino también por la profunda conexión que tienen con su audiencia. Su relación, tanto profesional como personal, ha capturado la atención del público y los medios, demostrando que juntos son una combinación explosiva de creatividad y autenticidad.

Aunque para muchos, Benny Blanco no es “la mejor opción” para Gomez, el productor siempre ha demostrado la devoción que tiene hacia ella e incluso ha dicho que es con quien quiere formar una familia.

Selena Gómez En redes critican a su novio por este gesto en sus fotos con Selena (@selenagomez/Instagram)

“Cuando la miro… siempre pienso, ‘No conozco un mundo donde pueda ser mejor que este’”, dijo. “Ella es realmente como mi mejor amiga. Nos reímos todo el día. Ella me inspira. Llego a casa del trabajo, creo que he tenido un buen día. Pienso, ‘¿Qué hiciste?’ ‘Oh, acabo de filmar esto con Meryl Streep, y luego fui a una recaudación de fondos, y ahora estoy grabando’. Mi día suena como una mierda todos los días comparado con el de ella”, dijo Blanco en una entrevista.

¿Selena Gomez intenta ocultar anillo de compromiso?

Mientras que la cantante y el productor han estado en el centro de atención mediática, ignorando críticas, su amor ha seguido floreciendo, mostrando cada vez un mayor compromiso hacia el otro que va más allá de las opiniones externas. S

Recientemente, los rumores de una boda en puerta se han intensificado debido a un supuesto anillo de compromiso que Gomez estaría tratando de ocultar en una fotografía.

Selena Gomez La cantante estaría ocultando un anillo de compromiso (Instagram)

En la imagen que se compartió en Historias de Instagram, la cantante aparece en un vestido dorado mientras toma un selfie en el baño, con Benny a su lado en un atuendo casual. Lo que captó la atención de los fans fue el hecho de que Selena cubrió su dedo anular con emojis de corazón rosa. Este pequeño detalle ha llevado a muchos a preguntarse si está ocultando un anillo de compromiso.

Los seguidores de la pareja no tardaron en especular sobre la posible noticia. Los comentarios en redes sociales reflejan una mezcla de sorpresa y emoción, con muchos usuarios expresando su entusiasmo ante la idea de un compromiso. Algunos se preguntan si la foto es una confirmación sutil de que Selena y Benny están comprometidos, mientras que otros esperan una confirmación oficial.

Selena Gomez La cantante sorprendió con o que muchos consideran es un anillo de compromiso (Instagram)

La reacción a los rumores de compromiso refleja el nivel de interés y la especulación constante que rodea a las celebridades. A pesar del entusiasmo, Selena y Benny continúan enfrentando los desafíos que conlleva tener una relación pública. Ambos han hablado sobre la importancia de mantener una relación saludable y sólida, a pesar de las presiones externas.

En mayo, la cantante señaló: “Aprecio cada momento que paso con él. No sé qué me depara el futuro, pero sí sé que no se irá a ningún lado en un futuro próximo”.

Antes de ser conocido como “el novio de Selena Gomez”, Benny ya había trabajado con ella en varios proyectos musicales, destacándose la canción “I Can’t Get Enough”. Esta colaboración no solo fue un éxito comercial, sino que también cimentó una relación profesional que con el tiempo se transformó en una sólida relación personal. A lo largo del tiempo, su conexión se ha fortalecido, reflejándose en la química que comparten tanto dentro como fuera del estudio de grabación.