“Yo también lo amaría por eso”: Selena Gomez delata lo que más le enamora de su novio y muchas le dan la razón

Selena Gomez y Benny Blanco se han consolidado como dos íconos indiscutibles de la industria musical, destacándose no sólo por su talento y carisma, sino también por la profunda conexión que tienen con su audiencia. Su relación, tanto profesional como personal, ha capturado la atención del público y los medios, demostrando que juntos son una combinación explosiva de creatividad y autenticidad.

Benny Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, ha sido una figura fundamental en la industria musical gracias a sus contribuciones como productor, compositor y multiinstrumentista. A lo largo de su carrera, ha colaborado con algunos de los artistas más icónicos del mundo, incluyendo a Britney Spears, Ed Sheeran, Justin Bieber, Rihanna, Katy Perry y Maroon 5. Sus producciones han dominado las listas de popularidad a nivel mundial, convirtiéndolo en uno de los productores más influyentes de la última década.

Antes de ser conocido como “el novio de Selena Gomez”, Benny ya había trabajado con ella en varios proyectos musicales, destacándose la canción “I Can’t Get Enough”. Esta colaboración no solo fue un éxito comercial, sino que también cimentó una relación profesional que con el tiempo se transformó en una sólida relación personal. A lo largo del tiempo, su conexión se ha fortalecido, reflejándose en la química que comparten tanto dentro como fuera del estudio de grabación.

A pesar de su éxito, Benny Blanco no siempre ha tenido una imagen positiva en las redes sociales. En sus inicios, fue criticado por su actitud “desagradable” en rede sociales. Sin embargo, con el lanzamiento de su libro de cocina, ‘Open Wide: A Cookbook for Friends’, Blanco tuvo la oportunidad de redefinir su imagen pública, lo cual ha sido especialmente más importante desde que está con Selena. A través de varias entrevistas, ha mostrado su lado más dulce y accesible, ganándose el cariño y la admiración de muchos.

Selena Gomez delata qué le enamora más de Benny Blanco

Durante un reto de parejas en el que Selena y Benny respondieron preguntas, internautas detectaron “la razón más probable” por la que la cantante se enamoró del productor.

Fue a través de un video de TikTok que la pareja respondió preguntas como: ¿Quién es más probable que se duerma en una película? (Benny) ¿Quién come más? (Benny)¿Quién se disculpa primero cuando pelean? (Ambos) ¿Quién gasta más dinero? (Ninguno)¿Quién tarda más en arreglarse en la mañana? (Benny) ¿Quién ronca más fuerte? (Ninguno)¿Quién es más romántico? (Benny)¿Quién limpia la casa? (Benny) ¿A quién le gusta abrazar por detrás? (Selena).

Las respuestas de inmediato generaron todo tipo de reacciones, especialmente de parte de quienes aún no creen que su relación sea “bonita” o “admirable” y quienes dicen que Selena “merece algo mejor”.

En este conexto, una usuaria respondió “quizá lo que le enamora es que limpia la casa”, algo que muchos apoyaron. “¡Yo también amaría eso!”. “Y a quién no le gusta que le limpien la casa???”. “Yo también quiero que mi esposo limpie toda la casa”. “Con razón le gusta, si limpia la casa ya ganó”, se lee.

Lo critican pero Benny Blanco ha demostrado una gran devoción hacia Selena

Aunque algunos se burlaron, definitivamente la acción del productor por el bienestar de Selena es un gran acto de amor. Es fundamental que las parejas se ayuden con las labores del hogar, ya que esto fomenta la igualdad y el trabajo en equipo, fortaleciendo la relación. Limpiar la casa es un gran acto de amor, ya que refleja el compromiso y el cuidado que se tiene por el bienestar del otro.

Como ésta, han sido varias las ocasiones en las que Benny demuestra su devoción por la cantante. “Ella es la mejor y más genuina persona. Todo es completamente real. Como todos los días, cuando me despierto y me gusta caminar junto al espejo, camino hacia ella y pienso, me miro y pienso: ‘¿Cómo llegué aquí?’”, dijo en una ocasión para The Drew Barrymore Show.