¡De la forma más cruel! Así se enteró Alicia Villarreal de la infidelidad de Cruz Martínez (VIDEO)

El que parecía ser uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo en México, está atravesando por una fuerte crisis luego de que medios difundieran que Cruz Martínez pudo haberle sido infiel a Alicia Villarreal con una mujer mientras ella se encontraba trabajando.

Tras más de dos décadas juntos, la imagen de Cruz Martínez, junto a otra mujer en Monterrey, causó revuelo y en un encuentro con la prensa, preguntaron a Alicia Villarreal cómo había tomado esta noticia, quien se ve visiblemente sorprendida tras conocer lo que estaba sucediendo con su esposo.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez Instagram (Instagram)

Graban momento exacto en el que Alicia Villarreal se entera de ‘infidelidad’ de Cruz Martínez

Tras difundirse las imágenes por Eloisa Guajardo donde se ve a Cruz Martínez muy cerca de una mujer en un antro, que además, según los rumores, apuntarían a que podría tratarse de una trabajadora sexual de Monterrey con quien tuvo un sospechoso acercamiento por el que aseguraron que esta acción delataría una infidelidad hacia la cantante de ‘Te Quedó Grande la Yegua’.

Esto sucedió al mismo tiempo que Alicia Villarreal se encontraba fuera trabajando en la promoción de su nuevo álbum, razón por la que, al ser abordada por los medios de comunicación, la cantante regiomontana, reaccionó sorprendida, dicho video se ha viralizado en redes sociales, titulado: “Momento exacto donde Alicia se entera de infidelidad”, retomando un video captado por las cámaras de Telemundo.

Cruz Martínez es captado junto a otra mujer Instagram: @eloisaguajardo (Instagram: @eloisaguajardo)

La cantante fue abordada por reporteros quienes le preguntaron si estaba dispuesta a perdonar una infidelidad comentándole “te lo pregunto porque acaba de salir una fotografía de Cruz Martínez en un centro nocturno con una chica buena onda, dicen”. Posteriormente, los periodistas cuestionaron la confianza que hay entre ambos, a lo que ella respondió visiblemente sorprendida: “tenemos 20 años de casados, se han dicho muchas cosas”.

Alicia Villarreal rompe el silencio tras supuesta infidelidad de Cruz Martínez

Luego de viralizarse la reacción de Alicia Villarreal a la supuesta infidelidad de Cruz Martínez, la cantante ofreció una entrevista al programa ‘De Primera Mano’, encabezado por Gustavo Adolfo Infante, donde le cuestionaron si estaba separada quien tajantemente respondió: “no es la primera y va a ser la última porque esto ya se acabó”.

Añadió que no supo como reaccionar y se trató de una noticia de la que se acaba de enterar: “Ahorita estoy con una noticia que me acabo de enterar. De repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas, tengo muchos años en la industria y me ha pasado muchas veces que no sé cómo reaccionar”.

Por último, la cantante hizo una dolorosa confesión a Gustavo Adolfo Infante, dejando ver que estaba preparada para dar el próximo paso: “A todas las mujeres nos duele cuando sentimos que algo está mal porque tenemos una relación, una familia, unos hijos, pero también soy una mujer madura, que ha vivido muchas cosas, que ha enfrentado tanto y estoy lista para lo que tenga que suceder”.

Fue en Ventaneando donde reveló que tras confrontar al cantante, él solo respondió que fue a pasar un tiempo luego de trabajar: “Dice que ellos (su grupo) estuvieron en Monterrey tocando y después se fueron a pasar un tiempo. Tiene él una artista que produce, bueno produce diferentes artistas. Y bueno, esa fue su respuesta”.