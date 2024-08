Así reaccionó Nicki Nicole al nuevo romance de Peso Pluma tras ser traicionada

Peso Pluma dejó atrás lo que fue su separación con Nicki Nicole tras serle infiel con una modelo en Las Vegas y ahora que han pasado seis meses de la polémica ruptura, el artista se ha dado una nueva oportunidad en el amor al oficializar su romance con la modelo Hannah Howell.

Pese al hate que sufrió el cantante de corridos tumbados por haber engañado a la argentina a quien cortejó por un buen tiempo por redes sociales, este ha evitado hablar al respecto al dedicarse a continuar y promover su carrera musical, dejando atrás su vida privada.

Tras ser vinculado con otras influencers y hasta con la brasileña Anitta, el llamado doble P ha usado su cuenta en Instagram para confirmar que ya no está soltero al colgar imágenes de su viaje a Chicago con su nuevo amor.

Así reaccionó Nicki Nicole al romance de Peso Pluma

Fue Nicki Nicole quien se encargó de confirmar su ruptura con Peso Pluma luego que internautas le hicieran llegar el video donde se le ve tomado de la mano con la influencer Sahar Sonia.

La rapera expresó su decepción por haber sido traicionada pero sin hacer mucho drama continuó con sus compromisos laborales, dejando atrás su romance, no sin antes colgar distintas imágenes con looks sugerentes para dejarle claro a su ex lo que se estaba perdiendo por haberla engañado.

Nicki Nicole La argentina se ha refugiado en sus amigos y en su carrera musical. (Instagram)

Ahora que Hassan Emilio Kabande, como es su verdadero nombre, ha sacado a la luz su nuevo romance, las miradas han estado sobre Nicki, quien se ha mantenido activa en sus redes sociales colgando algunas de las actividades que ha realizado como su último tour por España y Marruecos el cual fue todo un éxito y también algunos encuentros entre amigos.

En su última historia en Instagram se pudo ver dando los buenos días a sus seguidores demostrando que lo que sucede en la vida de su ex ya no es de su interés, pues se encuentra enfocada en disfrutar su soltería.

Nicki Nicole (Instagram)

Sin embargo, la intérprete de ‘Ojos verdes’ ha sido relacionada en los últimos meses con el futbolista Nicolás Fonseca, pero ambos han preferido no dar detalles de las habladurías, por lo que la noticia no está confirmada.

A diferencia de Nicole, Peso Pluma blanqueó su romance en las últimas horas y su pareja se ha llenado de duras criticas en redes por lucir mucho “mayor” que él, por lo que los comentarios negativos no han faltado.