¡Exclusiva! Peso Pluma habla de cómo Éxodo cambió su vida: “Me escuchan todos los días”

Peso Pluma invadió las redes sociales para el lanzamiento del disco Éxodo, el cuarto álbum del artista global que ya está disponible en formato físico y plataformas digitales. Tras su éxito global, el aclamado representante del regional mexicano habló en exclusiva con Publimetro México.

PUBLICIDAD

Doble P está en pleno movimiento con Éxodo Tour por Estados Unidos, con el que presenta en vivo el disco que dividió en dos partes que muestran su característico sonido de corridos tumbados y su lado urbano experimental.

Peso Pluma charló con Publimetro sobre Éxodo (Foto: Cortesía)

Peso Pluma colabora con colegas de la música mexicana como Luis R. Conriquez, Óscar Maydon, Chino Pacas, Ivan Cornejo, Natanael Cano y Gabito Ballesteros, entre otros. El conjunto también incluye la colaboración previamente lanzada La Durango con Eslabón Armado y Junior H. En la segunda parte, Peso trae a artistas del reguetón y el rap como Rich the Kid, Arcángel, Kenia Os, Ryan Castro y Cardi B.

“Me siento muy bendecido por todo lo que nos ha pasado y por la gente que nunca me abandona y me escuchan todos los días” — Peso Pluma

Publimetro realizó un encuentro con Hassan Emilio Kabande Laija para saber cómo fue el camino de esta nueva aventura en la música y su mirada para el futuro. Esto fue lo que nos dijo:

¿Cómo describirías este momento de Peso Pluma?

— Me siento muy emocionado de que por fin puedan escuchar este proyecto que es muy importante para mí, es una nueva etapa de mi vida.

¿Cómo fue el trabajo en el estudio que terminó con dos partes del disco?

— Llevamos más de un año trabajando en este disco, antes de que saliera Génesis ya teníamos pensando que este proyecto debía de ser diferente. En este álbum se refleja esta versatilidad que estábamos buscando y que nos hace a Peso Pluma diferente. Creo que tengo fans muy leales al estilo de mis inicios y, otros, que están listos para escuchar algo nuevo. En este disco lo encuentras todo.

“Peso Pluma en el escenario siempre lo va a dar todo, siempre por la gente que hace ese esfuerzo de ir a vernos. Hassan es más tranquilo y relajado, se ocupa de todas las realidades de la vida”. — Peso Pluma

¿Qué tan disciplinado o perfeccionista eres en el estudio?

— Me gusta fluir en el estudio. Hay días que vamos y no grabamos nada, pero salen muchas otras ideas nuevas. Hay otras veces que nos metemos de lleno y no salimos de ahí hasta saber que quedó como lo imaginamos. No tengo una fórmula exacta para hacer las cosas, solo se tiene que sentir bien.

PUBLICIDAD

¿Éxodo se convierte en la mejor salida para Peso Pluma, es decir predicas a través de las letras?

— No creo que esté predicando, pero la música sí representa un escape para mí. Es con lo que más conecto y la música debería de hacerte sentir muchísimas cosas, ese siempre ha sido la meta.

La portada del disco muestra esta experimentación, evolución y lado oscuro de Peso Pluma, ¿cada vez te vuelves más hermético con tu vida?

— Yo quería que la portada del disco fuera diferente a lo que habíamos visto antes sobre todo en la música mexicana. Quería que el arte también fuera una representación de estos cambios por los que el proyecto y yo hemos pasado en los últimos años. Definitivamente, este proceso de evolución me ha traído muchos cambios en lo personal y laboral, pero creo que todo es parte del proceso. No siempre será fácil pero tampoco difícil. Se trata de encontrar ese balance que buscamos todos los días.

Al ver los títulos de las canciones de los dos discos, pareciera un viaje por tu interior, ¿alguna que sea muy especial?

— Todos son especiales, creo que no podría decirte una favorita pero Hollywood, por ejemplo, es muy espacial. Yo conocí a Estevan Plazola con quien canto esta canción hace ya varios años, antes de que este proyecto creciera de esta manera. La letra de esta canción es sumamente especial para el momento que estoy viviendo ahora.

¿Qué tan bien se llevan Hassan Emilio Kabande Laija y Peso Pluma, ¿quién toma las riendas para mantener los pies en la tierra?

— Me parece que los dos me hacen ser quien soy hoy. No puede existir el uno sin el otro. Peso Pluma en el escenario siempre lo va a dar todo, siempre por la gente que hace ese esfuerzo de ir a vernos y entregarles esa energía tan fuerte. Hassan es más tranquilo y relajado y quien se ocupa de todas las realidades de la vida.

Peso Pluma charló con Publimetro sobre Éxodo (Foto: Cortesía)

Éxodo Tour inició su camino con críticas positivas por la gran producción y el concepto. ¿Cuándo se anunciarán fechas para México?

— El 19 de julio empezamos la gira por Estados Unidos que es muy emocionante porque es un show completamente nuevo. Ya estamos haciendo planes para los shows en México y otras partes de Latinoamérica, así que estén pendientes de esos anuncios.

La ruta de Peso Pluma

16 canciones en el primer disco con lado más regional mexicano; 8 canciones más urbano en el disco dos.

en el primer disco con lado más regional mexicano; 8 canciones más urbano en el disco dos. TikTok. Peso Pluma saltó a la fama compartiendo su música en TikTok y, desde entonces, ha construido una comunidad de más de 6 millones de seguidores, expandiendo el alcance de la música regional mexicana a lugares inimaginables. En el marco del lanzamiento de su nuevo álbum, Éxodo , el cantante ha lanzado Teka , una colaboración con DJ Snake.

Peso Pluma saltó a la fama compartiendo su música en y, desde entonces, ha construido una comunidad de más de 6 millones de seguidores, expandiendo el alcance de la música regional mexicana a lugares inimaginables. En el marco del lanzamiento de su nuevo álbum, , el cantante ha lanzado , una colaboración con Récords. Ha llevado los corridos tumbados a nuevas alturas, al fusionarlos con el trap, el hip hop y el urbano. Con más de 51 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de mil millones de reproducciones en YouTube, su música ha trascendido todas las fronteras.

Ha llevado los corridos tumbados a nuevas alturas, al fusionarlos con el trap, el hip hop y el urbano. Con más de mensuales en y más de mil millones de reproducciones en YouTube, su música ha trascendido todas las fronteras. 20 de junio salió Éxodo en formato físico y plataformas digitales.

Peso Pluma charló con Publimetro sobre Éxodo (Foto: Cortesía)

PUBLIMETRO TV: