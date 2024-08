“Arrasó”, el look moderno y juvenil de la madre de Nadia Ferreira por el que dicen que “opacó” a su hija

La mamá de la modelo se robó las miradas con este look

Nadia Ferreira es una de las modelos más exitosas y hermosas del momento y ha quedado comprobado que la belleza viene de familia, especialmente de su mamá.

La famosa siempre ha dejado claro que es muy unida a su mamá, quien la llevó y apoyó desde pequeña en los concursos de belleza y también la sacó adelante sola.

Ahora, constantemente viaja con su mamá y le retribuye todo lo que hizo por ella, y además, su madre ha dejado claro que a sus más de 50 luce de maravilla y tiene un gran estilo con el que desborda clase y elegancia.

El look de la madre de Nadia Ferreira por el que dicen que “opacó” a su hija

A través de sus redes, Ludy Ferreira comparte sus looks elegantes y modernos y recientemente encantó con uno que la hizo lucir muy juvenil y por el que dicen que hasta opacó a Nadia.

La madre de la famosa modelo y suegra de Marc Anthony llevó unos jeans capri con ruedo que combinó con una camisa blanca que llevó un lado por dentro y otro por fuera, de forma chic y moderna.

Este atuendo lo complementó con zapatillas y una bolsa roja y agregó joyas y collares que elevaron su look, luciendo hermosa y “opacando” a su hija.

“Todo lo que te pones te queda demasiado lindo”, “wow hasta opacó a la hija, se ve divina esta señora”, “arrasó la mamá de Nadia, ya veo de dónde sacó ella el estilo”, “Cómo siempre muy elegante y muy bonito todo le queda hermoso”, “te ves espectacular. A mí me encanta y todo lo que te pones”, “la más diosa”, “hasta me olvidé de Nadia jaja”, “Que hermosa y tan elegante”, y “eso es tener clase y estilo, me encanta”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La madre de la modelo acostumbra a destacar con sus looks llevando vestidos, jeans, faldas midi, pantalón deportivo, shorts, faldas de mezclilla, siempre varía y sabe cómo sorprender e impactar, coronándose como una de las mejores vestidas en las redes y hasta llegando a superar y opacar a su hija.

En algunas oportunidades la madre de la modelo se ha llevado las críticas por irse de viaje con Nadia y Marc seguido, por lo que la han llamado tóxica, pero tanto su hija como el cantante dejan claro que son felices con ella en el viaje, y seguro los ayuda a cuidar al bebé Marco.