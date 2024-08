Aseguran que Nadia Ferreira estaría embarazada de nuevo de Marc Anthony y esta sería la prueba irrefutable

Nadia Ferreira y Marc Anthony son una de las parejas más sólidas y famosas del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con su hijo Marc.

El pequeño ya tiene un año, al igual que ellos tienen poco más de un año de casados y a pesar de las críticas cada vez se muestran más unidos y enamorados que nunca.

Y muchos aseguran que su familia está a punto de crecer, pues muchos usuarios aseguran que la modelo está embarazada de su segundo bebé.

Desde hace poco ha corrido el rumor que Nadia Ferreira estaría embarazada, a pesar que se ve muy delgada y con abdomen plano.

Sin embargo, usuarios en redes aseguran que hay una prueba irrefutable que sí está esperando a su segundo hijo con Marc y se trata de sus pies.

Y es que en las últimas fotos que ha compartido en Instagram como las de la boda de Ángela y Nodal y una portada de revista, donde se ven sus pies, muchos aseguran que lucen hinchados y que así no se ven normalmente.

Por lo que ha desatado aún más las especulaciones y aseguran que es una prueba de que sí está embarazada, pero aún no lo quieren decir.

“Esos pies hinchados son de embarazo”, “uy se me hace que ya está esperando a su segundo bebé”, “ella normalmente no tiene los pies hinchados, está sospechoso”, “esa no pierde tiempo, ya está esperando al segundo”, “cuando quieres amarrar bien al hombre le das varios hijos y ella va por el segundo jaja”, y “esos pies la delatan, está embarazada”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Y es que aunque apenas hace un año tuvo a su bebé, la modelo aseguró en una reciente entrevista que quería tener más hijos con el cantante y ese es el plan, agrandar la familia.

Pero, le advierten que tenga cuidado, pues le han recordado que Marc ha tenido dos hijos con sus anteriores esposas Dayanara y Jennifer López y después han terminado el matrimonio.

Sin embargo, se desconoce cuándo planean tener otro hijo, o si es cierto que ya está embarazada, lo cierto es que los famosos se muestran unidos, felices y enamorados, viajando por el mundo y paseando en yates y demás.