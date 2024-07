“No es padre ausente”, la tierna foto con la que Nadia presumió la complicidad entre Marc Anthony y su hijo

Nadia Ferreira y Marc Anthony son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo y también de las más polémicas debido a su diferencia de edad.

Y es que el cantante tiene 55 años y la modelo 25 años, por lo que le lleva 30 años, pero aún así, ellos han demostrado que su amor es real y lo presumen en redes constantemente.

El año pasado la pareja recibió a su primer hijo juntos, Marcos, que es idéntico a su madre, de cabello castaño y liso, ojos claros y piel blanca.

La modelo y el cantante viajan constantemente con su pequeño, aunque no siempre Marrc se fotografía con él, pero esta vez, Nadia compartió una adorable foto.

Nadia Ferreira presumió la complicidad entre Marc Anthony y su hijo

Este 4 de julio Nadia Ferreira y Marc Anthony lo festejaron juntos en familia en un día de paseo en yate y la modelo compartió cada divertido y adorable momento que vivieron.

En sus redes, la exmiss Paraguay compartió unas fotos y videos en los que aparecía abrazando a su hijo Marco, y cómo él disfrutaba del paseo en el yate mientras lucía un short y camiseta roja con azul.

En otro video se ve cómo canta y baila y besa a Marc, dejando ver que su amor es real y sincero y callando a quienes los critican.

Y en otra foto dejó ver un adorable momento del cantante con su hijo más pequeño en el yate, donde él está sentado y tiene a su hijo abrazado en sus piernas mientras le da un beso.

Así, dejó ver la gran complicidad que hay entre ellos, y dejando claro que la edad del cantante no le impide ser un gran padre y estar presente en la vida de su hijo.

Nadia Ferreira y Marc Anthony La modelo compartió una adorable foto del cantante con su hijo (@nadiaferreira/Instagram)

“Pero qué bella foto”, “ya ven que no es un padre ausente”, “la foto más adorable con papá”, “pero qué lindos, muero de ternura”, “wow nunca lo había visto tan cariñoso con sus hijos”, “esa sí es una linda imagen”, “para que digan que Marc no está pendiente de su hijo”, “me encanta que deje ver este momento tan hermoso padre e hijo”, “definitivamente él es el mejor papá, no importa lo que digan”, y “qué momento más tierno”, fueron algunas de las reacciones en redes.

El pasado 12 de junio el pequeño hijo de los famosos cumplió su primer año y ella lo celebró con una lujosa fiesta en la que no estuvo Marc, seguramente por compromisos profesionales.