Recuerdan el día que JLo rechazó a Shakira, pero la colombiana no se quedó con esa: esto fue lo que hizo

Jennifer López y Shakira son unas de las cantantes latinas más famosas y exitosas que han logrado una sólida y ejemplar carrera en el mundo de la música.

Ambas tienen mucho en común, aman la música, son apasionadas de lo que hacen, aman bailar y mover las caderas y son madres, esto sin mencionar el hecho que ambas son latinas, y han dejado sus países en alto.

Hace unos años las famosas se unieron para el show de Medio Tiempo del Superbowl, teniendo unas de las presentaciones más icónicas e históricas de todas en el 2020.

Recuerdan el día que JLo rechazó a Shakira y la colombiana no se quedó con esa: esto fue lo que hizo

En el 2022 se estrenó el documental de Jennifer López ‘Halftime’, donde mostraba lo que vivió en el Superbowl y cómo fue la preparación.

Allí dejó ver que tuvo varios problemas con Shakira e incluso la rechazó al principio, ya que no quería hacer el show con ella, y le parecía una locura.

“Tenemos seis minutos. Tenemos 30 segundos de una canción, y si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco. Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile . Esta es la peor idea del mundo que dos personas actúen en la Super Bowl. Fue la peor idea del mundo”, dijo JLo molesta con Shakira, pues según ella la colombiana pretendía tomar más tiempo del que se podía.

Y no fue el único problema que enfrentaron pues Jennifer le propuso a Shakira que cantaran el tema Born in the USA, que hace referencia a la problemática de los inmigrantes latinoamericanos, pero la colombiana no quiso, asegurando que ella no nació en Estados Unidos ni tenía nacionalidad norteamericana.

En el documental JLo se mostró molesta con Shakira y aseguró que ella enfocó su show hacia sus bailes, y para ella un buen show requería “más que eso”.

Pero, Shakira no se quedó de brazos cruzados durante su preparación al Superbowl y respondió a JLo de una forma muy peculiar.

Y es que la colombiana se burló de Jennifer López mientras ella trataba de hablar español en una entrevista.

A la intérprete de “Let’s get loud’ le costaba hablar español y mientras ella trataba de expresar sus ideas, la colombiana se burlaba y tenía expresiones y gestos en su rostro de burla hacia su colega.

Y no es la única que se ha burlado de JLo por esto, pues dicen que aunque la cantante asegura que es latina no habla bien el español y de hecho en redes constantemente dicen la frase “mi gente latino”, burlándose de ella.