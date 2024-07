JLo publica foto al natural pero preocupa por este detalle y mensaje de su amiga encendió las alarmas

Jennifer López ha estado viviendo un momento muy difícil en su vida tras enfrentar una crisis con Ben Affleck que según dicen los medios, terminará en divorcio.

Y es que la famosa no se ha pronunciado sobre ello, pero es evidente que las cosas entre ella y su esposo no están nada bien pues no se les ha visto juntos desde hace meses y ni siquiera se han encontrado en fechas especiales como su segundo aniversario de bodas y el cumpleaños de ella.

La semana pasada e diferente estuvo festejando por varios días y de diferentes formas su cumpleaños 55, y aunque estuvo acompañada por familia y amigos, no estuvo Ben con ella en ningún momento.

A pesar de esto la cantante y actriz compartió videos y fotos en sus redes donde se muestra feliz y sonriente, y se ha dejado ver por los paparazzis muy sonriente y paseando en bicicleta, dejando ver que todo está bien y que ella se encuentra de lo mejor, pero parece que no es así.

La foto de Jennifer López al natural que desató preocupación en redes

Aunque Jennifer López ha compartido diferentes fotos recientemente de ella y sus hijos o amigos feliz y sonriendo, su última imagen generó preocupación.

Y es que la cantante compartió una selfie en el que se muestra al natural, con el cabello suelto y un poco desarreglado, recostada en un sillón, pero muchos aseguran que su mirada luce muy triste, como si hubiera llorado mucho.

Esto dejaría ver que la famosa no la está pasando tan bien como ella aparenta, y un mensaje de una de sus mejores amigas ha preocupado aún más.

Se trata de la productora de cine Elaine Goldsmith-Thomas, quien es gran amiga de Jennifer López y escribió “esa es mi chica”, lo que alertó a los fans de que la cantante sí la está pasando mal y su amiga la está alentando y aplaudiendo que se seque las lágrimas y comparte una foto de ella, tratando de darle ánimos.

Y es que se pudo ver que en las otras publicaciones de ella no ha comentado, y en esta sí, por lo que sin duda está tratando de animarla pues está mal aunque ella se muestre feliz.

“Dios mío JLo se ve muy triste”, “esta es la verdadera JLo, no la maquillada y sonriente”, “se ve que lo está pasando muy mal”, “parece que acaba de llorar mucho”, “pobre JLo no es fácil lo que está viviendo”, “cuando una amiga te quiere dar ánimos, es evidente que ella está mal”, y “se ve que ha llorado mucho, me parte el alma”, fueron algunos mensajes en la imagen.

Además, la cantante limitó los comentarios en la imagen, para evitar críticas o burlas sobre lo que está pasando.