“El doble cara”: La promesa de “mal gusto” de Adrián Marcelo a Shanik en LCDLF que ha desatado indignación

Desde su debut, “La Casa de los Famosos México” ha capturado la atención del público con su formato de reality show, que combina drama y emociones intensas en una casa cerrada donde los participantes compiten por la fama y el reconocimiento mientras son monitoreados 24/7. El éxito del programa es innegable, con una audiencia cautiva que sigue de cerca las interacciones y conflictos entre los famosos en la casa.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a medida que avanza la temporada, el formato ha comenzado a mostrar su lado más controversial. La estrategia y las alianzas se han vuelto un tema candente, y los espectadores han notado cómo los participantes, en su afán por ganar, recurren a tácticas cuestionables que a menudo cruzan la línea del buen gusto. Un claro ejemplo es la dinámica que ha surgido entre Shanik Berman y Adrián Marcelo, que si bien en un inicio era aplaudida por la conexión que mostraban, ahora los ha llevado a ser “los más odiados”.

¿Qué pasó con Shanik Berman y Adrián Marcelo?

Shanik Berman se ha establecido como una de las figuras más influyentes y respetadas en el periodismo mexicano, con una carrera marcada por un estilo distintivo y una habilidad excepcional para informar y entretener. Cuando se anunció que participaría en la ser “La casa de los famosos”, muchos pensaron que no aportaría nada sin embargo, llegó a convertirse rápidamente en una de las favoritas con sus ocurrencias y la dinámica “intelectual” que tenía con Marcelo.

Sin embargo, las cosas cambiaron esta semana luego de las nominaciones pues dejó ver que está “sometida” a lo que el creador de contenido y conductor regiomontano le diga. Durante la cena de nominados, Arath de la Torre la cuesitonó por su negativa a formar una alianza con su grupo, sugiriendo que su lealtad hacia Adrián Marcelo estaba en juego.

La situación se complicó aún más cuando el creador de contenido reveló que había hecho una alianza con Shanik basada en la promesa de no nominarse mutuamente, algo que cayó de la gracia de muchos.

La gota que derramó el vaso fue durante una conversación en la que estaban Mariana Echverría, Ricardo Peralta y Sian, en la que Adrián señala que Shanik había hecho dicha promesa involucrando a su hijo fallecido y confesó que él no podría cumplir con su parte del trato.

“Le dije ‘sí, es un pacto’, pero lo chido es que yo no tengo un hijo muerto”, expresó Adrián Marcelo, ante las risas de sus compañeros. Las palabras del creador de contenido de inmediato generaron rechazo en redes sociales e incluso muchos han pedido su expulsión inmediata.

PUBLICIDAD

La casa de los famosos Shanik y Adrián Marcelo está siendo cancelados (Instagram)

“Es un p*ndejazo, neta soy regia y lo apoyaba por ser de aquí mismo y porque me caía bien, pero se me cayó bien gacho es la decepción en persona”. “Qué asco. Totalmente reprobable el comentario de Adrián Marcelo”. “Completamente fuera de lugar. No hay un solo participante que enganche con el público. Los que me están sorprendiendo son Arath y Mario”. “¿Alguien esperaba más de este personaje? Y Mariana riéndose como si ella no hubiera perdido un bebé?”. “Gracias Adrian Marcelo por demostrar una vez mas la mala persona que eres, ¿Quien se puede burlar de una tragedia como la que vivio Shanik? btw: sian otra vez de chismoso”. “OMG! Adrian Marcelo se burlado del hijo fallecido de Shanik, y todos apoyandolo, Ricardo a carcajadas, Sian, Mariana, todooos, con eso JAMAS!!! se juega que ASCO de personas son”, se lee.

Hace apenas unos días, Shanik había tenido una conversación seria y emotiva con Adrián respecto a lo que sucedió con su hijo, recordando que en un principio le costó mucho trabajo creerlo y que se refugió en su trabajo. “Me habla Jorge a la 4 de la mañana y me dice ‘te tienes que regresar’, yo le digo ‘No, papi, es hasta mañana cuando me regreso’ y me dice ‘no, es que ‘nuestro hijo se murió’; yo pensé que estaba soñando y le colgué”.

Este tipo de estrategias y juegos de lealtad, aunque contribuyen al drama del show, también generan un ambiente tenso y polarizado, además de que han llevado a que internautas pierdan el interés debido a la falta de valores y de contenido positivo.