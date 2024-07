¿Será expulsada? Shanik Berman ha sido criticada pero ahora habla del día que perdió a su hijo y da esta poderosa lección

Shanik Berman se ha establecido como una de las figuras más influyentes y respetadas en el periodismo mexicano. Su carrera, que abarca varias décadas, ha sido marcada por un estilo distintivo y una habilidad excepcional para informar y entretener. Desde sus primeros pasos en la comunicación, Berman ha demostrado una capacidad única para conectar con su audiencia y abordar temas diversos de política y actualidad, así como de la farándula.

Cuando se anunció que la periodista participaría en la “La casa de los famosos”, muchos pensaron que no aportaría nada sin embargo, es ahora que se ha convertido en una de las favoritas por sus ocurrencias y por la dinámica que tiene con el resto de sus compañeros, especialmente con Adrián Marcelo.

Eso sí, Berman podría no ser del agrado de todos en la casa ya que esta semana se convirtió en una de las primeras nominadas, con riesgo de expulsión. Visiblemente afectada por la nominación, Shanik no pudo evitar las lágrimas pues según ella, “no tiene un fandom” que la pueda salvar.

“Yo nunca gano nada y me lo dijo Mariana, te van a nominar…”, dijo la periodista a Karime, quien de inmediato la consoló, asegurándole que ella no será expulsada.

Shanik Berman da gran lección de resiliencia

Esta primer semana fue de muchas emociones para Shanik pues además de enfrentarse a la nominación, recordó uno de los sucesos más impactantes de su vida: la muerte de su hijo Daniel, en 2004.

Daniel tenía 19 años cuando perdió la vida tras tener un accidente automovilístico, saliendo de una fiesta. Según lo relatado, el joven iba con una amiga cuando un conductor en estado de ebriedad le pegó en la llanta de atrás, provocando que el coche se voltera y él saliera dispadaro. “A la chica que le estaba dando el aventón, no le pasó nada y él se murió, se pegó en la cabeza”, relató Shanik a Adrián Marcelo frente a las cámaras de LCDLF.

La periodista continuó recordando cómo fue que se enteró del suceso. “Me habla Jorge a la 4 de la mañana y me dice ‘te tienes que regresar’, yo le digo ‘No, papi, es hasta mañana cuando me regreso’ y me dice ‘no, es que ‘nuestro hijo se murió’; yo pensé que estaba soñando y le colgué”.

“Me empezaron a hablar de la prensa. Le dije a Jorge pero llévalo al doctor y él me decía ‘es que está muerto’ y to insitía ‘bueno pero llévalo al doctor a que lo revisen’. ‘¿Cómo sabes que se murió? Trata de hacer algo’. Yo aullé todo el camino. Eran unos gritos como de una loba herida”, confesó.

Shanik Berman La periodista habló del momento más doloroso de su vida (Instagram)

Con mucha calma, la periodista agregó: “Yo le digo a mi esposo e hija, ¿hubieran preferido no tener a Daniel o tenerlo 19 años, aunque luego no los arrancaron? Yo prefiero haberlo tenido”.

La historia de Shanik Berman es un testimonio de la fortaleza personal y profesional. Su capacidad para superar desafíos tanto en el ámbito laboral como en el personal la convierte en una figura inspiradora. A pesar de las adversidades, Berman continúa siendo una influencia positiva y un ejemplo de cómo la pasión y la resiliencia pueden llevar a uno a alcanzar el éxito en múltiples aspectos de la vida.