¡Nodal no la ‘compró’! Revelan la verdadera razón por la que Cazzu se ha mantenido en silencio tras su separación

La mañana de este día, un video de Cazzu cantando una versión de ‘Como la Flor’ de Selena Quintanilla se viralizó en redes sociales. Algo que, usuarios interpretaron como una respuesta a Ángela Aguilar tras hacer un comentario en el que decía “Yo gané” refiriéndose a un galardón de los Premios Juventud.

Entre los versos que entonó, el que destacó fue: “me marcho hoy, yo sé perder”, sin embargo, la argentina anteriormente, dejó claro que se ausentaría de las redes sociales para desintoxicarse de la exposición mediática que había provocado su relación y ruptura con Christian Nodal, quien el 24 de julio, se casó con Ángela Aguilar, en medio de rumores de infidelidad y hasta de embarazo.

Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal Instagram: @monicac0rgan (Instagram: @monicac0rgan)

Fiel a su palabra, Julieta Cazzuchelli no ha hecho ningún tipo de aparición en sus cuentas de redes sociales, pero sí a través de las de sus amigos, Nico Cotton, La Joaqui, y recientemente en las de José María Muscari, quien tuvo como invitada especial a la argentina en su obra de teatro ‘Sex’, lo que deja ver cómo ha ido enfrentando su separación del cantante, además del reciente lanzamiento de su tema en colaboración con Mesita, ‘Modo Animal’.

Así que, su reciente interpretación del famoso tema de Selena Quintanilla, fue lo que más ha llamado la atención, pues, formará parte del programa ‘¡FA!’ que verá la luz el 18 de agosto a través de Youtube, sin embargo, a diferencia de otras celebs, la cantante no ha dado una sola declaración respecto a lo que sucedió en su relación, acción que se ha prestado a diferentes interpretaciones.

Teoría de usuarios afirmaba que Christian Nodal compró el silencio de Cazzu

A mediados de junio corrió un rumor en el que usuarios aseguraban que Christian Nodal había comprado el silencio de Cazzu y que esa era la verdadera razón, de que a diferencia de otras mujeres, la argentina optara por guardar silencio frente a su separación.

Dicho rumor, apuntaba a que Christian Nodal no solo daría la manutención de su hija, sino que, según Javier Ceriani de ‘Chisme No Like’, el sonorense, habría dejado una cuantiosa suma de dinero a nombre de ambas:

“Nodal le habría puesto a Cazzu y a la nena (Inti) una cuenta bancaria escalofriante de nueve millones de dólares, que va a manejar Cazzu hasta que la bebé cumpla los 18 años”.

Cazzu junto a la pequeña Inti Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

¿Por qué Cazzu no ha hecho declaraciones sobre su separación de Nodal?

Sin embargo, tras una ola de dimes y diretes, fue una tiktoker la que rompió el silencio y acabó con los rumores, revelando cuál puede ser la verdadera razón de que Cazzu se esté manteniendo al margen de las polémicas en las que está involucrando su ex y padre de su hija Inti.

La usuaria cuyo arroba es @danigoonza explicó que Cazzu está ‘callada’ debido a que es una perfecta representante de las mujeres del cono sur, quienes se guían bajo una ideología que menciona: “Nosotras no nos peleamos por un hombre, si un hombre te quiere dejar, que se vaya, que sea feliz, que asuma las responsabilidades si hay hijos, pero más allá de eso no lo vamos a detener”, y sumó: “Trabajamos bajo la idea de que: ‘la que se lo queda pierde’, ¿Por qué yo me quedaría con un hombre que me fue infiel?”.