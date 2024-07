¿Cachetada a Ángela Aguilar? Cazzu reaparece y aseguran que su corazón está roto tras emotiva ‘indirecta’ a Nodal

Una semana después de que Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaran en una hacienda de Cuernavaca, Morelos, Cazzu ha hecho una nueva aparición que algunos interpretaron como su triste reacción al enlace de su expareja con la nieta de Flor Silvestre, misma que algunos sospechan, es el producto de una infidelidad a la argentina.

Mientras Nodal vive su romance con Ángela Aguilar, abordo de un yate en Los Cabos, su expareja, Julieta Cazzuchelli se ha mantenido ausente de las redes sociales desintoxicándose de la exposición mediática que sufrió tras su ruptura con el cantante, enfocándose en su música y su hija, quien en septiembre cumplirá su primer año de vida.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en una de sus fotos de boda (Foto: Instagram @nodal)

Fue hace un par de semanas, que la ‘Jefa del Trap’ fue captada como una de las invitadas a la obra de teatro ‘Sex’ de José María Muscari en un teatro de Buenos Aires Argentina, posando con un look al estilo ‘Matrix’ combinando un minivestido de manga larga con un abrigo de cuero, mientras soltaba algunas carcajadas.

Luego de esta aparición, el 24 de julio, misma fecha en la que Christian Nodal y Ángela Aguilar se estaban casando, la argentina acudió a la fiesta de cumpleaños de Shaina, la hija mayor de su amiga, Joaquinha Lerena De La Riva, mejor conocida como ‘La Joaqui’, luciendo un look despreocupado de baggy jeans y camiseta blanca mientras cargaba a Inti.

Cazzu reaparece entonando una emotiva canción de Selena Quintanilla

Este viernes, Cazzu hizo su regreso triunfal a la música junto al trapero Mesita con el tema ‘Modo Animal’, un tema que esperaban fuera una respuesta al nuevo romance de Nodal, sin embargo, la argentina ha decidido mantenerse al margen de la polémica de su expareja.

Pero fue un video que se ha viralizado rápidamente en redes sociales, el que aseguran que sí sería una reacción o incluso una respuesta a la boda de Nodal con Ángela Aguilar y es que, en el clip de apenas unos segundos, entona el verso:

“Sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí, no encontraste felicidad, tal vez, alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor me diste tú, se marchitó, me marcho hoy, yo sé perder; pero ah-ah, ay cómo me duele”.

Según la cuenta de fans ‘Cazzuglobal’, este fragmento formaría parte del programa ‘¡FA!’ que saldrá a la luz el próximo 18 de agosto a través de YouTube y todavía se desconoce si hubo alguna entrevista con la argentina que estuviera relacionada con su separación de Christian Nodal.

¿Cazzu respondió a Ángela Aguilar?

El video generó una ola de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, quienes comenzaron a especular que su versión de la canción de Selena Quintanilla, dejaba ver que “tenía el corazón roto”, “Me encanta la humildad de Cazzu, ella en silencio lo sufre todo”, “OMG, Cazzu la canta mejor que Ángela Aguilar”, “sin corridos tumbados y humildad continuas tu vida y sigues adelante con tu criatura”.

Vale recordar que este tema no solo refleja la tristeza de la partida de un amor, sino que se trata de la misma canción que alguna vez Ángela Aguilar versionó en su álbum dedicado a la ‘Reina del TexMex’, titulado ‘Baila Esta Cumbia’ lanzado en 2020.

El verso “yo sé perder” también ha sido considerado como una respuesta a la polémica declaración de Ángela Aguilar cuando mandó un mensaje a los Premios Juventud en pleno día de su boda diciendo “Yo gané” que algunos dijeron, tenía doble sentido, refiriéndose a su relación con Christian Nodal.