“No es tu hija”, el gesto de Aislinn Derbez con hija de José Eduardo que indignó y la llaman “metiche”

La hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, Tessa, cumplió su primer mes este martes 30 de julio y la familia lo celebró de diferentes formas.

La pareja compartió unas fotos junto a su hija celebrando su mes con un pastel y encantaron a todos, incluyendo a sus hermanos.

Y por supuesto, la tía Aislinn Derbez también felicitó a su sobrina con un emotivo mensaje y fotos junto a ella que compartió en redes.

“Qué tía tan metiche”, la acción de Aislinn Derbez con hija de José Eduardo por el que la critican

Aislinn Derbez le dedicó un hermoso mensaje a su sobrina Tessa y escribió “Tessa me hizo tía por primera vez en mi vida🥹😍 y es una delicia eso de tenerla pegada unas horas y después poder regresársela a sus papás😂 Recibo sus mejores consejos para tías primerizas en los comments gracias😁👇🏼”.

Y además, publicó algunas fotos donde aparece cargando a su sobrina con un fular y en otra foto aparece en la cama con su hermano, su cuñada y la bebé.

Aunque a muchos les ha encantado el mensaje de la actriz y sus fotos, otros dicen que es una “tía metiche”, pues carga a la pequeña en un fular como si fuera su hija, y no es así.

“Pero qué tía tan metiche”, “no es tu hija, no te tomas atribuciones que no te tocan”, “no me parece como carga a la niña, parece que fuera la hija de ella”, “creo que se está tomando atribuciones que no le corresponden”, “está bien querer a tu sobrina, pero hay cosas que solo debe hacer la mamá”, “casi creo que era tu hija, estás un poco entrometida”, “creo que te crees la mamá de Tessa, ubícate”, “creo que tu cuñada tiene que ubicarte en tu rol como tía”, y “muy linda y todo pero se ve tóxica la Aislinn”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Tessa es la primera sobrina para Aislinn, por lo que ella se ha mostrado muy feliz de su llegada, e incluso estuvo el día de su nacimiento hasta el final.

El que ha estado ausente o al menos no aparece en las fotos familiares ni ha compartido fotos con su sobrina es Vadhir, aunque sí ha dejado comentarios en las redes de José Eduardo y Paola y deja ver que ama mucho a Tessa, al igual que a Kailani, la hija de Aislinn.

Y es que aunque los critiquen por cualquier razón, los Derbez son una familia muy unida y siempre lo han demostrado, por eso siempre están en cada momento especial del otro juntos, dejando ver que siempre se apoyarán.