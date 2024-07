El look de la pequeña Tessa generó críticas por esta razón

La hija de José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay, Tessa, está a punto de cumplir su primer mes de vida y encanta en redes con su belleza.

Hace unos días finalmente la pareja dejó ver el rostro de su hija y muchos aseguran que es idéntica a Eugenio Derbez, enfatizando que los genes de esa familia son muy fuertes.

Los famosos posaron con su hija en una sesión de fotos para la revista HOLA! donde la presentaron por primera vez.

El look de la bebé de José Eduardo Derbez que generó críticas por este detalle: su novia no se quedó callada y respondió

Tessa es tan fashionista como su madre Paola Dalay, y así lo evidenció en estas fotos junto a José Eduardo Derbez donde no solo llevó un mono y un lazo blanco.

Recientemente Paola compartió algunas fotos que no se habían visto de esta sesión en la que aparece con su hija en un look que ha generado polémica.

Y es que la pequeña posó coordinada con el look de sus padres en tono negro, luciendo un vestido de transparencias y lazo en tono negro.

Aunque lucía hermosa y delicada, esto generó críticas, pues muchos aseguran que una bebé no debe vestir de negro, pues es de mala suerte y mal augurio.

“Por qué de negro habiendo tantos colores lindos de niñas”, “Ay Dios mío xq tienes q vestir la niña de negro, eso es malo”, “Que mal pao por vertir a un ángelito de negro 😢”, “A los bebés no se les viste de negro Pao”, “Mi mamá me decía… los bebés no se visten de negro”, “que feo vestir a una niña de negro, que oscuridad le das”, y “a los bebés se viste con tonos claros por favor”, fueron algunas de las críticas en la imagen.

José Eduardo Derbez La novia del actor no se quedó callada ante las críticas por el look de su hija (@paodalay_2203 /Instagram)

Ante esto, Paola no se quedó callada y dejó claro que a ella le gustaba el color negro y no le importa lo que digan los demás.

“Porque a mí me gusta 😘 y eso es lo importante”, Ay chiii 🥺 mientras no sea tu angelito, no te preocupes 😉”, “Ya viste que si se visten de negro 😘”, fueron algunas de las respuestas que dio la joven con mucha elegancia, callando a todos.

No es la primera vez que critican a la modelo e influencer pues desde que tuvo a su hija la han criticado por publicar videos mostrando diferentes looks, y le han dicho que ni siquiera cuida a su hija por estar grabando videos y probándose looks, algo a lo que ella también ha respondido de forma contundente.