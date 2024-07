“¿Le vio las esponjas?”, la reacción de Nodal al ver las curvas de Ángela Aguilar en vestido de novia

Nodal y Ángela Aguilar se casaron el pasado miércoles 24 de julio en una ceremonia íntima en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelo México.

PUBLICIDAD

La pareja tuvo unos 45 invitados entre amigos y familiares, entre los que destacan Marc Anthony, Nadia Ferreira y Jomari Goyso.

Poco a poco se han ido revelando detalles, fotos y videos que dejan ver los momentos más románticos e importantes del impactante enlace matrimonial.

Este fin de semana tanto los novios como familiares y amigos compartieron imágenes y videos nunca antes visto y dejan ver lo enamorados que se veían antes de casarse, y uno de los momentos llamó la atención de todos.

“¿Le miró las esponjas?”, la reacción de Nodal cuando vio las curvas de Ángela Aguilar en su vestido de novia

En un video se ve a Nodal parado de espaldas y Ángela se para detrás de él y luego él voltea para mirar su look nupcial.

La reacción del cantante generó burlas, pues la mira y ella voltea y le muestra su look completo y él se fija en sus curvas.

“Ay angelita dónde quedaron tus caderotas mi amor,se me olvidó ponerme las esponjas Christiaaaaaan”, “¿Donde están las caderotas? 😂😂😂 Eso confirma que si las usa🤣”, “como que le miró las esponjas y se dio cuenta que curvas no hay”, “¿le miró las esponjas?”, “ay pobre Nodal creo que quedó decepcionado”, “pobre hombre, lo estafaron jaja”, “se nota que le miró las caderas y dijo aquí no hay nada”, y “Nodal quedó triste al ver que no hay caderotas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

PUBLICIDAD

Aunque muchos los siguen criticando, Nodal y Ángela Aguilar se muestran felices con su perrito Chichí y han compartido momentos juntos en redes, e incluso la cantante mexicana dejó ver el cambio que le hizo al tatuaje con las iniciales de Christian Nodal y es que le agregó unas estrellas.

Cuánto habría costado el vestido de novia de Ángela Aguilar

Aun se desconoce de qué marca es el vestido de novia que la hija de Pepe Aguilar llevó pero existen sospechas y puede ser de una famosa diseñadora israelí, Liz Martínez Bridal o de Mademoiselle Boutique.

Y es que hace poco la hermana de Ángela, Aneliz, comenzó a seguir la cuenta de la lujosa diseñadora israelí, lo que desata sospechas que ella lo pudo haber diseñado. Pero, también el diseño se parece mucho a un modelo creado por Mademoiselle Boutique.

De cualquier forma, las dos marcas son muy lujosas y el vestido no habría resultado nada económico, gastando una fortuna, pues los vestidos de Liz Martínez van de 6.500 dólares a 27 mil dólares.

Y por su parte los de la marca Mademoiselle Boutique tienen un precio de 2 mil dólares aproximadamente.