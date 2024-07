“No la estoy pasando nada bien”: Qué tiene Violeta Isfel que suspendió su show

La actriz Violeta Isfel sorprendió la noche de este jueves 25 de julio a todos sus fanáticos con un video en vivo en su cuenta en Instagram, pues confesó que está atravesando por un duro momento de salud, que la dejará fuera de los escenarios por un buen tiempo.

Visiblemente enferma, la artista de 39 años le contó a todo a su público, porque ha recibido muchas notificaciones de ellos, diciendo que asistirán tanto a la obra de teatro “Lagunilla, mi barrio”, como al concierto “2000´s x Siempre”, que se desarrollará este sábado 27 de julio en Cancún, México. “Lamento esta carita con la que me presento el día de hoy, pero es que no la estoy pasando nada bien, por eso tomé la decisión de este en vivo porque ustedes lo merecen”, expresó la estrella.

Y es que confesó que el pasado 23 de julio fue diagnosticada con Covid, por lo que fue suspendida por siete días, para no contagiar a otros y también para que se recupere, porque está afectando su desempeño.

Contó: “Ahorita literal soy un foco de infección. La estoy pasando muy mal, me sofoco hasta por caminar”, detalló Violeta, quien acotó que es la primera vez que sufre la enfermedad y, además, hizo énfasis en que muchos lo están tomando a la ligera, pero esta nueva cepa requiere de cuidados y también de concienciación de la población.

Explicó que los síntomas le comenzaron el viernes pasado con ligera molestia en la garganta que fue escalando, hasta que el domingo ya el ardor en la garganta y en la zona que conecta con la nariz, era bastante fuerte, al punto que le dificultó cantar y hablar durante sus shows. El lunes amaneció disfónica y acudió al otorrinolaringólogo, quien le dio el diagnóstico.

Fue, entonces, cuando notificó su estado de salud a las producciones, tanto de la obra de teatro, así como del espectáculo musical. Pero, esto no es lo único que está quebrantando su bienestar, porque también otro problema más grave.

Directo al quirófano y lejos del espectáculo

Violeta también le manifestó a sus fans que desde hace tiempo está luchando contra anemia producida por un mioma, lo que ha obligado que deba ser intervenida quirúrgicamente en las próximas semanas.

“Me voy a ausentar de ‘Lagunilla, mi barrio’ por dos meses. La obra continuará, seguirá adelante, pero no me gustaría que se queden esperando que nos podamos conocer. La realidad es que yo no voy a dar funciones. Tengo un tema de salud severo, es un mioma gigante que está provocando cierta anemia en mi sistema y me tengo que tengo que meter en una cirugía en la que se van a llevar mi mioma y también mi útero”, confesó la actriz.

Detalló que solo le dejarán los ovarios, “para no volverme loca emocional y hormonalmente. Pero, estoy tratando de tomarlo de la mejor manera posible”. Igualmente informó que a través de todas sus redes sociales estará compartiendo todo el proceso, pues entienden que muchas mujeres también están viviendo lo mismo que ella. Agregó que a las tablas regresaría el 4 de octubre y a los escenarios, a partir del 17 de octubre.