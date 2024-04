“Despidan a su maquillista”: señalan rostro de Violeta Isfel por dejar al descubierto las líneas de expresión

Violeta Isfel se ha convertido en una de las famosas mexicanas más queridas por su carisma y transparencia. Aunque muchos la recuerdan con cariño por dar vida a Antonella en “Atrévete a soñar”, ella ha seguido demostrando su gran talento y versatilidad en otros proyectos para televisión y teatro, así como también ha tenido la oportunidad de retomar proyectos musicales como lo es la gira de conciertos 2000sxSiempre, show que reune a todas las estrellas infantiles que marcaron la pantalla chica mexicana en los dosmil.

A pesar de que ha sido una mujer ejemplar, no ha faltado quienes buscan qué criticarle, ya sea por las decisiones que toma en su carrera, por sus relaciones amorosas y hasta por su aspecto físico.

Desde hace varios años, la actriz ha sabido aprovechar sus redes sociales para acercarse a sus fans, compartiendo su día a día a través de divertidos y honestos video blogs en los que deja ver cómo se prepara antes de dar un show, sus pensamientos entre escenas y la complicidad que tiene con sus compañeros.

Violeta actualmente se encuentra trabajando en las grabaciones del programa ‘Príncipe del Barrio’, en el cual comparte créditos con Ariel Miramontes, en el papel de Albertano. En este, Violeta interpreta a la Polly, una mujer muy similar a ‘Rita’, su personaje en el musical ‘Lagunilla mi marrio’.

“Nunca me había pasado que un personaje que se construye en el teatro brinque a tv, si lo vemos así como el multiverso, ésta es la precuela, cuando Albertano llega a este barrio y cómo se enamora de Polly y cómo se van integrando los personajes”, dijo la actriz a El Universal.

Muy emocionada por este proyecto, Isfel compartió un video con sus fans en el que mostró un momento cómico junto a sus compañeros del set. Sin emabrgo, terminó siendo criticada por su aspecto.

En el video, la actriz presume a sus seguidores que puede hacer el sonido de un grillo con los labios y a modo de tutorial, les revela el secreto para hacerlo. Su compañero hace lo mismo pero a su modo, desatando risas en el set.

La actriz aparece caracterizada como su personaje, el cual lleva un maquillaje muy recargado. Si bien así es como Violeta se ha presentado desde hace tiempo en la puesta en escena, muchos no dejaron de señalar que “estaba mal aplicado” porque hacía que se le notaran las líneas de expresión y demás marcas de la edad.

Violeta Isfel La actriz siempre se ha caracterizado por su naturalidad (Instagram)

“Gente, no sé si saben, pero cuando se ponen mucha base, hace que se marquen mucho más las líneas, ella está hermosísima y no necesita tanta base, en esta ocasión el maquillista no le atinó”. “Despidan a su maquillista, cómo es posible que le haya aplicado así el maquillaje”. “El sellar con polvo un maquillaje hace notar mucho las líneas de expresión 🥲 se vería divina con un makeup glow ✨ más natural”. “Hasta me puse crema después de ver este video”. “Ocupa hidratarse mejor su rostro para que no le afecte tanto esos maquillajes que les ponen en tv”. “El tiempo no perdona a nadie”, se lee en redes sociales.

Los comentarios solamente dejan ver que la sociedad no perdona que envejezcamos. Las mujeres no sólo enfrentamos la presión de ser profesionales y formar una familia, sino que también de mantener el aspecto juvenil que teníamos a los veinte al mismo tiempo. Nos bombardean constantemente con presiones sobre recurrir al botox, la cirugía plástica y hasta esas píldoras mágicas para adelgazar.

Crecemos pensando que cuando lleguemos a cierta edad, dejamos de ser “deseables” o “un buen partido” y que si no alcanzamos determinados objetivos, ya jamás seremos plenas. Por eso es tan valioso tener a famosas como Violeta que no temen mostrarse al natural, sin importar el qué dirán. Después de todo, envejecer no deberían ser un gran problema.