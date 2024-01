“Era la mamá de mis papás”: Violeta Isfel reveló todo lo que vivió para liberarse de sus padres tóxicos

La actriz Violeta Isfel se sinceró como nunca con el el podcast “La cueva de Álvaro”, donde reveló muchos de los momentos oscuros que vivió al lado de sus padres, que la obligaron a tomar terapia psicológica para tener salud mental, ya que la relación que tenía con ellos era sumamente tóxica y quería cortarla de raíz, pero no sabía cómo.

Al periodista Álvaro Cuevas le contó que gran parte del dinero que hizo durante el programa y los conciertos de “Atrévete a soñar” se fueron con su familia, pues su madre cobraba todo el sueldo de la actriz porque era menor de edad y no le dejaba nada. Afirmó que sus padres “son hasta cierto punto muy disfuncionales en muchos sentidos, disfuncionales en otros, que en su momento me ayudaron mucho con Omar”.

La artista de 38 años le confesó a Álvaro que buscó las miles de formas para salirse de su casa, y lo logró a los 15 años cuando se fue, pero luego regresó porque salió embarazada. Sin embargo, cuando el tiempo pasó y era más adulta y consciente señaló que solo quería decir: “A ver, yo no soy la mamá de mis papás. Tú eres mi mamá, no yo tu mamá”.

Ante esta revelación tan fuerte, Cuevas le preguntó: “¿Quiere decir que tu mamá quería que la mantuvieras?”. Isfel sin tapujos le contestó: “Pues sí, lo acabas de decir con todas sus letras. Yo mantuve a mi familia desde que me acuerdo, desde que esta hermosa carrera llegó a mi vida”. Destacó que aunque su familia la ayudó muchísimo con su pequeño hijo mientras ella trabajaba, tuvo que tomar medidas drásticas porque la relación con ellos les estaba pasando factura.

Violeta expresó que el abuso era tanto, que: “Tuve que ponerle casa a mi mamá primero antes de que ponerme una para mí y mi hijo, para quitármela de encima. Yo tuve que decirle: ‘¿Cómo le hacemos para que tú seas sustentable?”. Esto lo logró tras estar dos años en terapia y descubrir que “jugando un rol que no me correspondía: ser la mamá de mis papás biológicos”.

Isfel aseveró que ya no los mantiene, pero que deslastrarse de esto fue un proceso muy difícil, ya que también luchó por quitarse la etiqueta de “malagradecida”: “Una cosa es que ella haya sido quien me llevó a mis audiciones en Televisa y otra muy diferente es que por eso yo le deba toda y absolutamente todo en mi vida, mi dinero, mi estabilidad... o sea, no. (...) Era (la relación con su madre) tan tóxica, enfermiza, insana, enferma, que yo estaba pasando por encima de mí por creer que podía sacarlos adelante”, drenó.

Muchos de los internautas la criticaron por su dura relación con sus padres, mientras que otros salieron en su defensa, pues se debe ayudar a los padres, pero no mantenerlos de la forma abusiva cómo ellos eran con Violeta.