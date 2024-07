“Que pies tan hinchados”, la foto de Nadia Ferreira en boda de Nodal y Ángela Aguilar que preocupó

Nadia Ferreira fue una de las pocas famosas que asistió a la íntima y sorpresiva boda de Ángela Aguilar y Nodal, junto a su esposo Marc Anthony, quien fue testigo.

PUBLICIDAD

La famosa y polémica pareja se casó este miércoles 24 de julio en la hacienda San Gabriel de Las Palmas, en el estado de Morelos, a unas horas de la Ciudad de México con 45 invitados entre familia y amigos muy cercanos.

De hecho, la modelo fue la primera en confirmar las sospechas de una boda, pues comenzó a compartir fotos con su hijo Marc en la hacienda.

Y una de estas fotos sorprendió a sus seguidores por un detalle en su cuerpo que desató la preocupación.

La foto de Nadia Ferreira antes de la boda de Nodal y Ángela Aguilar que sorprendió

Nadia Ferreira compartió algunas fotos antes de la boda mientras recorría la hacienda con su hijo y llevó un look sencillo, pero algo llamó la atención.

Y es que la joven de 25 años llevó un vestido largo y ajustado de tiras finas con estampado animal print y unas flats estilo mocasines en tono beige.

Pero, lo que llamó la atención de todos es que sus pies lucían hinchados, lo que desató preocupación, aunque a la vez parecía que solo era una ilusión óptica que daba la forma del zapato y su pie.

PUBLICIDAD

Nadia Ferreira La famosa sorprendió con sus pies en esta foto (@nadiaferreira/Instagram)

“Wow se le hincharon los pies bien feos”, “que pies tan hinchados”, “esa Nadia está muy joven para tener los pies así”, “uy Nadia cuídate mucho, parece que no descansas”, “dios mío esos pies no son normales”, “como que no podrá bailar en la boda jaja, se ve muy mal”, y “esos pies de Nadia preocupan, parecen un pedazo de carne”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Luego, la famosa compartió fotos de su look para la boda y lució como toda una princesa con un vestido midi strapless en tono celeste con transparencias.

Aunque con este vestido llevó unas sandalias de tacón en el mismo tono que tenían lazo en la parte de adelante y disimulaban un poco, sus pies se veían un poco hinchados, pero se desconoce la razón.

Muchos sospechan que la famosa no para, pues se la mantiene viajando y trabajando, además de ser mamá, lo que podría estarla afectando y le piden que se cuide.

Aunque no compartió foto con Marc Anthony, la modelo estuvo acompañada de su esposo, quien llevó un traje sastre negro y una camisa blanca con lentes oscuros.